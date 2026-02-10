Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey,lors de la conférence de Munich sur la sécurité : ’’Notre position est claire, nous soutenons et aidons les pays du Sahel’’ - abamako.com

News Politique Article Politique Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey,lors de la conférence de Munich sur la sécurité : ’’Notre position est claire, nous soutenons et aidons les pays du Sahel’’ Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Point de presse des ministres des Affaires Etrangères du Mali et du Togo

Bamako, le 18 juillet 2022, le ministre des Affaires Etrangères, de l`intégration régionale et des Togolais de l`extérieur a été reçu par son homologue du Mali à koulouba Tweet



Pour l’année en cours, la Conférence de Munich sur la sécurité, un rendez-vous de taille réunissant les différents continents, s’est clôturée le dimanche dernier. C’était à l’issue de trois jours d’intenses débats sur l’inquiétant sujet du monde, l’épineuse question de sécurité dans les pays. Conscient que l’ampleur du terrorisme et du banditisme auxquels les pays du sahel sont confrontés mérite un combat collégial, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a réitéré son soutien sans faille au Mali et à ses alliés de l’AES. (…)



Demba KONTE – NOUVEL HORIZON



