Tentative d’attaque de la coalition FLA-JNIM contre les FAMA à Aguelhok: Aguelhok, fils de Algabass Ag Intalla tué lors des opérations
Publié le vendredi 20 fevrier 2026  |  Nouvel Horizon
Lors d’une tentative d’embuscade visant un convoi des Forces Armées Maliennes (FAMa), associées à des éléments de l’Africa Corps et du GATIA, près d’Aguelhok dans la région de Kidal, la coalition Front de libération de l’Azawad (FLA), Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) a subi un revers important. Un drone kamikaze, utilisé par les assaillants, a explosé suite a une mauvaise manipulation par son opérateur, causant la mort de deux importants membres du FLA-JNIM . Il s’agit de Aguelhok et Aliyazid Ag Mahmoud.

Mohamed Ag Intalla, jeune homme de 24 ans (…)

Mahamane Toure – Nouvel Horizon
