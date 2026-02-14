Coopération : Le président du CNT reçoit les ambassadeurs de Chine et d’Iran - abamako.com

Le mardi 17 février 2026, le président du Conseil national de transition, l'Honorable Malick Diaw, a accordé des audiences successives à leurs Excellences Xiang Li, ambassadeur de la République populaire de Chine, et Mahmoud Khani Yooyabad, ambassadeur de la République islamique d'Iran.

Ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique de renforcement de la diplomatie parlementaire et des axes de coopération stratégique du Mali.





Consolidation de l'axe Bamako-Pékin :



La première audience, tenue en début de matinée, a réuni l'Honorable Malick Diaw et S. E. M. Xiang LiI. Cet entretien, qualifié de franc et constructif, a permis de poser les jalons d'une collaboration accrue entre les institutions législatives des deux nations. Au sortir de l'audience, le diplomate chinois a souligné l'importance de s'imprégner du fonctionnement interne du Conseil national de transition afin de fluidifier les échanges interparlementaires. Les discussions ont porté sur le développement de la gouvernance et le soutien mutuel dans des domaines vitaux, réaffirmant la volonté de la Chine d'accompagner le Mali dans son processus de refondation institutionnelle.



Vers une synergie parlementaire avec Téhéran :



Dans la foulée, le président de l'organe législatif a reçu S. E. M. Mahmoud Khani Yooyabad. Le diplomate iranien a tenu à marquer l'attachement de son pays aux autorités de la Transition, soulignant que cette visite constitue l'une de ses premières prises de contact officiels de haut niveau.



L'un des points majeurs de cet échange a été la proposition de création d'un groupe d'amitié parlementaire Mali-Iran. Ce mécanisme institutionnel viserait à structurer durablement les relations entre les parlementaires des deux pays et à favoriser un partage d'expertises législatives. S. E. M. Yooyabad a réitéré l'engagement de la République Islamique d'Iran à densifier les liens bilatéraux sur le long terme. En réponse à ses hôtes, l'Honorable Malick Diaw a salué l'intérêt constant manifesté par ces partenaires stratégiques envers le Conseil national de transition.



Le président du Conseil national de transition a saisi cette opportunité pour exposer les missions régaliennes de l'organe qu'il dirige, rappelant son rôle central dans le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des réformes nécessaires à la stabilité du pays. Ces audiences successives témoignent de la vitalité de la diplomatie parlementaire et de la reconnaissance internationale du Conseil national de transition comme pilier essentiel de l'architecture institutionnelle de l'Etat.





Source CNT