Journée du Défenseur de la Patrie Russe / Gal Sadio Camara : « La guerre contre le terrorisme connaîtra son épilogue, les FAMa sont plus que jamais déterminées » Publié le samedi 21 fevrier 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Célébration de la journée du défenseur de la patrie russe

Le Général Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a procédé, aux côtés de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, à la célébration de la Journée du Défenseur de la Patrie. L’événement s’est déroulé dans les locaux de l’Ambassade de Russie, le 20 février 2026.



Au cours de son intervention, le ministre a affirmé que le Mali se réjouit de la coopération militaire entre les peuples malien et russe. Une coopération qui se consolide et s’intensifie d’année en année grâce à la volonté affirmée de Leurs Excellences Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, et le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef suprême des Armées et Président de la République du Mali.



Il a également déclaré : « Nous tenons à remercier très sincèrement les plus hautes autorités russes pour leur appui constant sur les plans politique et stratégique à notre pays. »



Abordant la situation sécuritaire, le Général Sadio Camara a souligné que la guerre contre le terrorisme que mène le Mali, une guerre inspirée et commanditée par certaines puissances nostalgiques d’un passé à jamais révolu, connaîtra son épilogue, car les FAMa sont plus que jamais déterminées.



Il a enfin affirmé que les Forces de défense et de sécurité, grâce au soutien indéfectible de leur peuple et sous la conduite éclairée du Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition et Chef suprême des Armées, vaincront.



