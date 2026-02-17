MDAC : Le Général de Corps d’armée Sadio CAMARA reçoit ‘l’Ambassadeur de la Chine au Mali. - abamako.com

MDAC : Le Général de Corps d'armée Sadio CAMARA reçoit 'l'Ambassadeur de la Chine au Mali.
Publié le samedi 21 fevrier 2026 | Fama

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, a reçu en audience, le vendredi 20 février 2026, une délégation conduite par l’Ambassadeur de la Chine au Mali M. Li XIANG, dans la salle de conférence de son département. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.



A sa sortie d’audience le diplomate chinois a révélé qu’il était venu discuter avec le ministre sur la coopération militaire entre les deux pays. Il a ajouté qu’ils souhaiteront pérenniser le renforcement de la coopération chino-malienne dans le domaine de la défense et des affaires militaires. A son tour, le MDAC attend fortement collaborer avec la chine pour une paix durable.



