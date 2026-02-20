Communiqué de la CNDH relatif à l’incendie au Marché de Médina-coura à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué de la CNDH relatif à l’incendie au Marché de Médina-coura à Bamako Publié le samedi 21 fevrier 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

CNDH Maître Aissata Founé Tembely

Tweet

COMMUNIQUE N°002-2026/CNDH-P.I.

Relatif à l’incendie au Marché de Médina-coura à Bamako

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) demeure fortement préoccupée par l’incendie survenu, la nuit du 15 au 16 février 2026, au Marché de Médina-Coura à Bamako, communément appelé «Soukouni coura », ayant causé des dégâts matériels importants affectant ainsi la jouissance des droits économiques des sinistrés.

Une mission de la CNDH s’est rendue sur les lieux le jeudi 19 février 2026.

Sur le fondement, notamment de la Constitution du 22 juillet 2023, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, l’Institution nationale des droits de l’Homme :

- rappelle à l’Etat sa responsabilité première de protéger les populations et leurs biens, notamment sur les sites des marchés ;

- invite les autorités à prendre, de toute urgence, des mesures adéquates en faveur des sinistrés ;

- recommande aux autorités compétentes de renforcer, sur l’ensemble du territoire, la sécurisation des installations dans les marchés afin d’éviter de tels sinistres récurrents, vecteurs d’atteinte aux droits de propriété et de commerce.

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée. Nul n’est à l’abri de la violation de ses droits.







Bamako, le 20 février 2026

La Présidente par intérim





Me Aissata Founè TEMBELY