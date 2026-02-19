Justice : la plateforme e-Justice connaîtra un léger report pour finaliser des formalités administratives - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Justice : la plateforme e-Justice connaîtra un léger report pour finaliser des formalités administratives Publié le samedi 21 fevrier 2026 | aBamako.com

Tweet





Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, communique:



La délivrance digitale inaugurale du casier judiciaire et du certificat de nationalité a fait l'objet d'une cérémonie, inscrite au programme des activités de la 4º édition de la semaine de la justice, qui s'est déroulée le 10 février 2026 au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.



Cependant, en raison de certaines formalités administratives nécessaires à l'accès numérique de ces documents pour toutes les maliennes et tous les maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, il est porté à la connaissance de l'opinion que la mise en service de la plateforme e-justice va connaitre un léger différé.



Aussi, le lancement officiel et l'opérationnalisation effective de ladite plateforme feront l'objet d'un communiqué ultérieur.



Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, appelle la population à la vigilance et à la prudence pour éviter tout désagrément.



Bamako, le 20 FÉVRIER 2026



