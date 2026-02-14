Pédophilie sur une fillette de 5 ans : Un vieux de 69 ans à la barre de la chambre criminelle - abamako.com

Pédophilie sur une fillette de 5 ans : Un vieux de 69 ans à la barre de la chambre criminelle Publié le dimanche 22 fevrier 2026 | Aujourd`hui

Demba Konaté a comparu à la barre de la chambre criminelle de Bamako pour pédophilie. C'était le mardi 17 février 2026. Après avoir reconnu les faits, le délibéré est attendu pour le 24 prochain.



Le 3 décembre 2022, Aïssata Sanogo, une fillette de 5 ans, se plaignait de douleur au niveau de sa partie intime. Selon elle, ces douleurs seraient dues à des attouchements sexuels, exercés sur elle par le gardien de leur école. C'est au moment de sa toilette corporelle par sa mère, qu'elle se plaignait de ces douleurs. Sa mère en a informé directement son mari Adama Sanogo, père de la petite Aïssata. Le même jour, ce dernier s'est présenté à la Brigade territoriale de gendarmerie de Sénou avec sa fille pour porter plainte contre ledit gardien en la personne de Demba Konaté.





Interpellé par des éléments de cette brigade, il a sans détour, reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment expliqué qu'il avait fait asseoir la fillette sur un banc pour ensuite introduire ses deux doigts dans la partie vaginale à quatre reprises. Avec deux épouses, la chambre criminelle a demandé à l'accusé comment il a pu poser un tel acte. Il a répondu que c'est un fait de Dieu, tout en confessant que c'est vraiment cruel de sa part.



Après les débats, le réquisitoire du parquet général et la plaidoirie de la défense, le délibéré a été renvoyé au 24 février prochain.







Marie Dembélé





Koutiala : Six braqueurs opérant sur les axes routiers de la région mis hors d'état de nuire



Le commissaire de police Attaher Ag Amidi, en charge du commissariat de police de Koutiala, et ses hommes ont mené une opération sécuritaire les 19 janvier et 6 février 2026, ayant permis l'interpellation de six présumés braqueurs opérant sur les axes routiers de la région de Koutiala.



Cette opération a également conduit à la saisie de deux véhicules utilisés par les suspects ainsi que d'un pistolet automatique avec son chargeur contenant sept munitions.



Il ressort de l'enquête préliminaire que les trois premiers suspects, répondant aux initiales N. D. (19 ans), I. T. (19 ans) et S. K. (33 ans), seraient impliqués dans plusieurs cas de braquages à main armée.





Selon nos sources, les investigations menées à la suite de ces arrestations ont permis d'établir l'existence d'un gang structuré semant la terreur parmi les usagers de la route.



Poursuivant les enquêtes, la Brigade de recherches a effectué une descente ciblée qui a permis, le 6 février 2026, l'interpellation de trois autres membres présumés du même réseau. Identifiés par les initiales B. B. (46 ans), S. D. (26 ans) et A. S. S. (34 ans), ces derniers ont opposé une résistance armée en faisant usage d'un pistolet automatique, tirant plusieurs coups de feu avant de jeter l'arme dans une fosse septique. Celle-ci a été récupérée avec son chargeur contenant sept munitions.



Soumis aux interrogatoires, les six mis en cause ont reconnu leur implication dans plusieurs braquages perpétrés sur différents axes menant à la ville de Koutiala, dont le plus récent remonte au 30 janvier 2026 sur l'axe Koutiala-Sikasso, au niveau du village de Koloto, au cours duquel plusieurs usagers avaient été dépouillés de sommes d'argent et de téléphones portables.



A l'issue de l'enquête préliminaire, les six suspects ont été mis à la disposition de la justice et l'enquête se poursuit en vue d'interpeller d'éventuels complices.



Après avoir félicité ses hommes pour le travail abattu, le commissaire chargé du commissariat de police de Koutiala a exhorté la population à faire preuve de vigilance et à collaborer activement avec les services de sécurité en signalant tout fait suspect, afin de garantir une sécurité collective durable.









Boubacar Païtao



