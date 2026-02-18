Web-humoristes : quand le manque de professionnalisme conduit derrière les barreaux - abamako.com

Web-humoristes : quand le manque de professionnalisme conduit derrière les barreaux Publié le dimanche 22 fevrier 2026 | studio tamani

Un web-humoriste malien a été placé sous mandat de dépôt mercredi (18 février 2026) pour apologie de pédophilie. Cela, après avoir publié une vidéo dans laquelle il s’enferme avec une petite fille dans une chambre. En plus de choquer l’opinion, la scène pose aussi la question de la formation des jeunes qui prétendent faire rire sur les réseaux sociaux.



De son vrai nom Mamadou Sanogo, Mafa Yélébougou (nom de scène) fait de l’humour sur les réseaux sociaux depuis des années et était suivi par des milliers d’abonnés. Cette vidéo dans laquelle le prétendu humoriste se met en scène avec une fillette suscite l’indignation dans le milieu des arts, notamment chez les comédiens professionnels.



La formation, le maître mot



Dr Dramane Sidibé, professeur au conservatoire des arts Balla Fasséké et directeur du Balai National du Mali, déplore ce phénomène de web-humoriste. « L’humour est devenu quelque chose de bizarre aujourd’hui », s’indigne-t-il. « Des soi-disant comédiens ou humoristes, n’ayant eu aucune formation, et n’ayant pas été encadrés par des professionnels, se permettent de prendre des micros, ou bien de prendre des téléphones, de dire des choses qui ne sont pas contrôlées, et qui dénaturent la profession. »



Pour Dr Dramane Sidibé, « la formation ne se limite pas à l’INA ou au conservatoire ». Le doyen demande aux débutants de s’approcher aussi de leurs aînés dans le milieu.



