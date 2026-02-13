Régions de Kidal, Mopti et Ségou :D’importantes frappes aériennes neutralisent plusieurs groupes terroristes - abamako.com

Régions de Kidal, Mopti et Ségou :D'importantes frappes aériennes neutralisent plusieurs groupes terroristes Publié le samedi 21 fevrier 2026 | L'Essor

Dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation du territoire national, les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont mené, les 20 et 21 février 2026, des frappes de précision dans plusieurs zones clés.



Selon un communiqué de l’état-major général des Armées publié ce dimanche, ces opérations ont débuté le vendredi 20 février par une reconnaissance aérienne au Sud de Sounga-Marka, dans la Région de Ségou.



Cette mission a permis de localiser un groupe armé terroriste équipé de nombreuses motos et dissimulé sous un arbre. La source sécuritaire précise qu’une première frappe a été effectuée avec succès, suivie d’une seconde visant des rescapés retranchés sous le couvert végétal, portant le bilan à au moins une dizaine de terroristes neutralisés et leur logistique détruite.



La dynamique s’est poursuivie le samedi 21 février dans le Secteur 2 de la Région de Kidal, où les vecteurs aériens ont traité une cible au ? Nord-Est de la ville. Selon la hiérarchie militaire, cette intervention a permis de foudroyer un véhicule pick-up et de neutraliser ses occupants alors qu’ils tentaient de prendre la fuite. Dans la même journée, au Sud d’Attara, une autre frappe a neutralisé un groupe armé d’au moins cinq individus.



Parallèlement, dans la Région de Mopti, au Nord-Est de Diafarabé, une double opération a visé un groupe terroriste ayant dissimulé son véhicule avant de se mettre à l’abri sous un arbre. Les frappes successives ont abouti à la destruction totale du véhicule pick-up et à la neutralisation de huit terroristes.



L’état-major général des Armées réaffirme, à travers ces résultats, que les FAMa maintiennent une vigilance absolue et ne laisseront aucun répit aux groupes armés terroristes sur l’ensemble du territoire national.

Souleymane SIDIBE



