Dr Issaka Coulibaly, Directeur du Centre National des Concours de la Fonction publique (CNCFP) : « Nous assurons les Maliens de la sincérité et de la transparence des concours » Publié le dimanche 22 fevrier 2026 | studio tamani

Avec 43.104 candidats, répartis entre les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le District de Bamako, les épreuves des concours directs de recrutement à la Fonction publique d’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2025 se sont tenues du 31 janvier au 15 février dernier.



A cet effet, avant la tenue desdits examens, le Directeur du Centre National des Concours de la Fonction publique (CNCFP), Dr Issaka Coulibaly, sur accord de son ministre de tutelle a accepté de répondre à nos questions. Lisez cet entretien.







pouvons-nous savoir les dispositions prises pour assurer l’intégrité et la transparence du Concours d’entrée à la Fonction publique de cette année ?



Dr Issaka Coulibaly

: Dans le but d’assurer l’intégrité, la sincérité et la transparence des Concours d’entrée dans la Fonction publique d’Etat, le Département a procédé à la modification de l’arrêté N°2025-0016/MTFPDS-SG du 16 janvier 2025 portant règlement général des Concours directs de recrutement dans la Fonction publique d’Etat en vue d’introduire : la codification des copies , la possibilité pour les candidats d’accéder à leurs notes et à leurs copiés et la proclamation des résultats assortis du rang et des moyennes d’admission.



En plus de ces mesures, de nouvelles dispositions ont été prises cette année. Il s’agit entre autres, d’interdiction pour les candidats d’accéder au centre des Concours avec le téléphone portable, les sacs, les documents, les gadgets électroniques, les montres électroniques ou connectées ; l’adoption de nouvelles sanctions telle que l’expulsion du candidat du centre en cas de flagrant délit ; la suspension du candidat de la session en cours et le déclenchement d’une poursuite judiciaire contre le candidat contrevenant à la règlementation. En plus de ces mesures, il a été instauré l’exigence de la copie de la carte d’identité, de la carte biométrique, de la carte NINA depuis le dépôt du dossier de candidature. De même, l’élaboration et l’affichage des consignes de déroulement des épreuves dans les salles des Concours à l’intention des surveillants et des candidats.



A l’issue du Concours précédent, vous avez annoncé des cas de faux diplômes décelés, mis à la disposition de la justice. Quelle a été la suite réservée à ce dossier ?

Dr Issaka Coulibaly

: A la suite de l’authentification des diplômes des candidats admissibles aux Concours de 2024, il a été effectivement décelé de nombreux faux diplômes. Ces faux diplômes ont fait l’objet de transmission à la justice à travers le contentieux de l’Etat.



Dans l’instruction du dossier, on a été reçu au Pôle Economique et Financier pour notre déposition. Le reste de la procédure relève de cette institution.



Pour cette année, du processus du dépôt des candidatures au début des épreuves, quelles sont les difficultés auxquelles vos services ont été confrontés ?



Dr Issaka Coulibaly : Les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés cette année sont généralement : la non-conformité des identifiants des candidats contenus dans les dossiers avec celle contenue dans la carte NINA ou la carte biométrique ; la confusion des profils et des filières des diplômes par les candidats ; le retard accusé par les candidats dans l’identification de leurs centres et de leurs salles. C’est pourquoi, il y a eu le renvoi de nombreux candidats n’ayant pu fournir les pièces d’identité en cours de validité.



A l’issue des Concours précédents, les nouveaux fonctionnaires se plaignent de la lenteur de la prise en compte de leur situation, notamment sur le plan salarial, quelles sont les dispositions prises cette année à cet effet ?



Dr Issaka Coulibaly

: La mission du Département du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social en matière de recrutement porte sur l’organisation matériel des Concours, à travers le Centre national des Concours de la Fonction publique, et à la prise de l’Arrêté d’intégration des candidats admis.



Pour les besoins du Service militaire obligatoire et du stage probatoire, les candidats admis sont mis à la disposition du Ministère en charge de l’Instruction citoyenne puis les départements sectoriels. L’engagement de leur salaire relève de la compétence de ces départements sectoriels.



Toutefois, pour harmoniser les dates d’effet de leur titularisation d’une part, et d’autre part prendre en compte le retard accusé dans le déroulement du stage probatoire, le Département a recommandé de fixer la date de prise de service au 30 octobre 2025.



Un message particulier au public ?



Dr Issaka Coulibaly : Notre premier message s’adresse aux parents des candidats, auxquels nous disons que la construction du Mali-Kura que nous prônons tous passe nécessairement par l’abandon des pratiques de recherche de favoritisme et de corruption.



Nous devons tous nous investir à garantir à tous les enfants du Mali les mêmes changes d’accès à l’emploi public.



Aux candidats, nous disons qu’ils doivent uniquement compter sur leurs propres efforts.



L’admission aux Concours dépend du niveau de préparation de chaque candidat et ce sont les plus méritants qui sont admis.



Enfin, nous assurons les maliennes et les maliens de la sincérité et de la transparence de l’ensemble du processus de déroulement des concours.



Interview réalisée par Mariam Sissoko