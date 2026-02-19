3e édition de l’opération ‘’Sunkalo solidarité’’ : La grande initiative solidaire d’envergure nationale - abamako.com

Publié le lundi 23 fevrier 2026 | studio tamani

La 3e édition de l’Opération ‘’Sunkalo Solidarité’’ a été lancée vendredi en fin d’après-midi sur le terrain Asko à Korofina-Nord.



Une cérémonie placée sous la présidence du Premier Ministre, le Général de Division, Abdoulaye Maïga, qui a enregistré la présence de plusieurs membres du Gouvernement dont les Ministres des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Koné, de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré et de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Brigade, Issa Ousmane Coulibaly.



En effet, cette initiative prévoit l’organisation des soirées de rupture collective du jeûne, ouvertes aux personnes démunies ; la distribution gratuite de repas pour soutenir les familles en difficultés ; l’organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale. Il est prévu également, la distribution, à la veille de la fête de Ramadan ; de Kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures, pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin ; et la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses.



La cérémonie fut marquée par des dons de vivres aux fidèles des communautés musulmanes et chrétiennes, en plus de la rupture collective. Séance tenante, il y a eu la remise de 600 tonnes de riz qui sont répartis comme suit : 400 tonnes pour les régions et 200 tonnes pour trois départements ministériels, que sont ceux des Affaires religieuses, du Développement Social et de l’Administration Territoriale.



Au nom des Départements bénéficiaires et celui des confessions religieuses du Mali, le Ministre Mahamadou Koné a présenté ses gratitudes et reconnaissances aux plus Hautes Autorités du pays pour cette action tant significative en cette période de jeûne musulman et chrétien. Selon lui, depuis 3 ans, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta à travers son Gouvernement fait parler son cœur avec le don de ces Kits alimentaires. D’ailleurs, pour cette année dont le jeûne chrétien et musulman ont tous débuté ensemble. « Ces vivres vont soulager toute la population malienne et seront distribués à tous ceux et celles qui sont dans le besoin » a rassuré M. Koné.



Au PM Maïga de souligner dans son discours de lancement que le Ramadan est un moment particulier dans la vie de notre nation. Qu’il est un temps de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout un temps de partage, de solidarité et d’attention envers les personnes les plus vulnérables.



Ces valeurs, profondément ancrées dans notre culture et dans nos traditions, estime le Chef du gouvernement, constituent le socle de notre vivre-ensemble. Ce faisant, que le Gouvernement, fidèle à la vision des plus Hautes Autorités de la Transition, a voulu traduire ces valeurs en actions concrètes, visibles et utiles pour les populations. Ainsi, à travers l’opération ‘’Sunkalo Solidarité’’, dira le Premier ministre Maïga, ils réaffirment cette conviction profonde, exprimée, sans cesse, par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, à savoir : « aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ».



A ses dires, la solidarité doit s’affirmer durant toute l’année et particulièrement pendant ce mois sacré de Ramadan. Avant d’affirmer que l’initiative va se déployer sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati ainsi que dans les régions, en raison de 3 sites par région.



Il a salué particulièrement la contribution du Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Grâce à l’appui de laquelle structure, des mesures importantes sont mises en œuvre comme la vente à prix subventionné de riz pour contribuer à la stabilisation des prix et à l’accessibilité des denrées de base ; la mise à disposition de kits alimentaires à prix social, permettant à des ménages à revenus modestes d’accéder à des produits essentiels à moitié prix et la distribution de riz au profit des régions et des départements ministériels pour renforcer les actions d’assistance envers les populations vulnérables.



Mariam Sissoko

