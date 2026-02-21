Crise énergétique au Mali : Les assurances et réassurances du DG Madani Dravé de l’EDM - abamako.com

Crise énergétique au Mali : Les assurances et réassurances du DG Madani Dravé de l'EDM Publié le lundi 23 fevrier 2026 | studio tamani

Directeur EDM

Nommé le 4 septembre 2025 à la tête de la Société de l’Energie du Mali (EDM-SA), le Commandant Madani Dravé, pour sa première sortie publique, dans l’émission ‘’Invité de la semaine’’ de l’ORTM, a convaincu sur sa prise de conscience de l’ampleur de sa mission.



Surtout lorsqu’il a évoqué son plan d’actions ainsi que sa vision de la gestion de cette crise énergétique, qui affecte les activités économiques du pays depuis plusieurs années maintenant.



Tout blanc de vêtu, le ton pesé, le regard franc…Bref, cette première apparition médiatique du Patron de l’EDM, Madani Dravé, a permis de projeter auprès des Maliens l’image d’un Directeur général conscient de l’ampleur de sa responsabilité à la tête de cette Société qui vit dans un contexte singulièrement exigent. « Je m’engage avec l’ensemble des équipes à œuvrer avec rigueur, engagement et sens du service public afin de répondre aux attentes légitimes des populations » a-t-il assuré avant de faire savoir les travaux lancés dans cette perspective depuis sa prise de fonction, notamment au niveau des centrales de Dar-Salam et de Sirakôrô qui étaient à l’arrêt. Que ses priorités sont d’assurer, comme ses devanciers, une fourniture constante d’électricité aux Maliens.



« L’Administration est une continuité, mes prédécesseurs ont fait de leur mieux dans le contexte difficile. Mon devoir est de poursuivre l’amélioration de la desserte avec une nouvelle vision partagée par mon Conseil d’Administration, l’Etat et les partenaires financiers. Mais surtout le personnel de l’EDM-SA pour la mise en œuvre » a-t-il synthétisé.



Impulser et renforcer le mix énergétique pour une meilleure distribution de l’électricité



Le Commandant Dravé a égrené le chapelet des actions majeures de sa vision, qui est, selon lui, celle des plus Hautes Autorités. A savoir : Impulser et renforcer le mix-énergétique pour une meilleure distribution de l’électricité dans tout le pays et de manière durable. « Avant d’y parvenir, nous devons continuer de soulager les populations. Dès notre prise de fonction, nous avons instauré un système permettant aux Maliens de connaitre les horaires de fourniture dans leur zone. Cela, pour permettre aux usagers de s’organiser en conséquence. Nous travaillons également à améliorer notre politique de communication, tout en veillant à accroitre chaque jour davantage la qualité de nos services » a déclaré le Directeur Général de l’EDM-SA.



Il a également parlé de sa stratégie dans l’organisation interne de la société. Notamment la mise en place d’un système de motivation interne consistant à reconnaitre les performances de chaque agent, la régulation du Statut du personnel et de veiller à la préservation des droits qui y sont liés. « Il reste évident qu’un personnel valorisé et respecté, donne toujours le meilleur de lui-même. Ce qui profite directement à l’entreprise et aux usagers. A travers ces quelques mesures, nous pensons pouvoir motiver le personnel, optimiser les performances et conduire au succès collectif» affirme-t-il.



Se prononçant sur cette crise énergétique qui perdure depuis des années, le Commandant Dravé a souligné que leur objectif, c’est une fourniture plus maitrisée et plus stable. Qu’ils ont élaboré un plan d’action à court et moyen terme dont la mise en œuvre fera du délestage un souvenir lointain. « Ce plan est axé autour de deux axes prioritaires : la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport et de distribution ; et l’amélioration de l’accès à l’électricité. En attendant, nous renforcerons la communication en fournissant des informations claires et régulières sur les horaires et les zones concernées par les délestages. Et de même que les durées de disponibilité et d’interruption du service surtout en ce mois de Ramadan qui est une période de forte consommation d’énergie… »a éclairé le Patron de l’EDM.



S’agissant de sa mission, il a été on ne peut plus clair. Selon le DG Madani Dravé, sa mission est de garantir à chaque malien un accès fiable, durable et équitable à l’électricité.





Mariam Sissoko