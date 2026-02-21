Yanfolila, région de Bougouni : Une cinquantaine de terroristes abattus par les FAMa - abamako.com

Yanfolila, région de Bougouni : Une cinquantaine de terroristes abattus par les FAMa Publié le lundi 23 fevrier 2026 | studio tamani

Au cours d’une mission de reconnaissance aérienne menée le vendredi 20 février dans le secteur de Yanfolila, dans la région de Bougouni, les vecteurs aériennes des FAMa ont conduit avec succès des frappes ciblées contre un groupe armé terroriste détecté au bord d’un cours d’eau, entre Diarala et Gourouko.



A cet effet, le bilan provisoire fait état d’une cinquantaine de terroristes neutralisés ainsi que de la destruction totale de leur matériel.



Force est d’admettre que ces derniers temps, à la faveur de la réarticulation de l’outil de défense face à la nature des nouvelles menaces, nos Forces de défense et de Sécurité ne sont plus à la défensive, mais plutôt à une posture d’offensive contre les groupes armés terroristes. Et le succès de leurs récentes opérations sur le terrain en est la preuve palpable.



Toujours sur la foi d’une information émanant du Communiqué de l’Etat-Major Général des Armées Dans le 18 février dernier, les FAMa ont conduit avec succès deux frappes ciblées contre des groupes armées terroristes à Ké-Macina, dans la région de Ségou. La première frappe, informe l’Etat-Major des Armées, a été effectuée avec exploit contre un Groupe Armé Terroriste (GAT) embusqué, qui s’apprêtait à passer à l’action contre un convoi logistique des FAMa. La seconde frappe de précision a été dirigée contre un autre Groupe Armé terroriste qui tentait d’évacuer des blessés dans la zone de contact.



Le bilan provisoire de ces opérations a fait au moins une vingtaine de terroristes neutralisés, de même que de la destruction de l’ensemble de leur matériel logistique.



Par ailleurs, le Chef d’Etat-Major des Armées, le Général de Division Oumar Diarra a rassuré l’opinion publique que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent sur l’ensemble du territoire national.





Mariam Sissoko