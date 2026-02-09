Administration territoriale : Issa Ousmane COULIBALY en mission commandée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Administration territoriale : Issa Ousmane COULIBALY en mission commandée Publié le lundi 23 fevrier 2026 | L’aube

Tweet



Le Général de Brigade Issa Coulibaly est l'homme à qui la haute hiérarchie a confié la direction de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Son profil, bien que marqué par la même rigueur militaire que ses prédécesseurs, porte des spécificités propres à son parcours et à sa zone d'influence originelle.



Le Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly est un haut gradé militaire malien nommé Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation en février 2026. Les points clés de sa carrière.



Originaire du sud du Mali, plus précisément de la zone de la 3ème région militaire, Issa Coulibaly porte un nom qui évoque la tradition des grands serviteurs de l'État.



Diplômé de l'École de guerre de Paris et expert en défense, il a précédemment exercé des fonctions stratégiques et a été ambassadeur du Mali en Turquie.



Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation depuis février 2026, il est chargé de la cohésion nationale et de la gouvernance locale.



Côté formation académique, notons qu'il est titulaire d'un Master II en histoire, religions, cultures et politiques de l'EPHE Sorbonne Paris et d'un diplôme de magistrat.



Son expertise s'avèrera nécessaire en tant que Spécialiste en management, commandement et stratégie de défense pour mener à bien la feuille de route du Général d’Armée Assimi Goïta à son Premier ministre Général de Division Abdoulaye Maïga.



Son parcours militaire s'est construit sur une solide base opérationnelle. Officier de l'Ordre national du Mali, il est passé par l'école militaire interarmes (Emia) de Koulikoro et l'école d'état-major de Libreville.



Au sein de la Gendarmerie Nationale, il fait partie de l'élite de l'armée parmi ceux qui font le pont entre la défense du territoire et la police administrative.



Contrairement à une idée reçue, sa nomination n'est pas fortuite : elle découle d'une connaissance fine des rouages de la sécurité intérieure et d'une expérience préalable dans l'administration des structures étatiques.





Sa feuille de route : consolidation de la carte administrative et sécurisation territoriale



Avant de rejoindre le gouvernement, le Général Issa a occupé des fonctions de commandement et de direction où il s'est illustré par son intégrité et sa capacité à stabiliser des zones en tension. Son passage à la Direction Générale de la Protection Civile a notamment été remarqué pour la modernisation des services de secours et la gestion des crises majeures. C'est ce profil de "gestionnaire de crises" qui a motivé son choix pour piloter l'administration territoriale dans un contexte où chaque gouverneur et chaque préfet doit agir comme une sentinelle de la souveraineté.



La mission commandée du Général Issa Ousmane Coulibaly s'articule autour d'objectifs chiffrés et de réformes structurelles. Sa première priorité est la territorialisation de la sécurité. Il ne s'agit plus seulement d'administrer depuis un bureau, mais de s'assurer que l'administration civile marche de pair avec les forces de défense pour permettre le retour des services sociaux de base dans les zones libérées. Sous sa direction, le ministère devient le fer de lance de la reconquête administrative, garantissant que chaque nouveau cercle créé par la réorganisation territoriale soit doté de moyens humains et matériels effectifs.



Un autre volet majeur de sa feuille de route concerne la modernisation de l'état civil et la mise en œuvre accélérée du processus électoral, en facilitant l'accès à la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée, pour la conformer aux nouvelles dispositions prises dans le cadre de l'AES et rendre les pièces exigibles, (passeport et carte d'identité biométrique harmonisée) conformes aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Pour garantir leur reconnaissance mondiale et faciliter la libre circulation sécurisée au sein de l'espace confédéral.



Le Général Issa Ousmane Coulibaly devra faire de l'identification numérique des citoyens non seulement un outil de sécurité, mais surtout la clé d'accès à la protection sociale universelle, des 5 ans aux plus de 95 ans. En cela, il est le garant de la collecte des données et de l'enrôlement des populations, particulièrement dans les secteurs informel et rural, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin de la transition sociale.



Un style de management alliant commandement et autorité



Sur le plan des attributs personnels, Issa Coulibaly est connu pour sa grande discrétion et son sens de la discipline. Il possède l'attribut de la "fermeté tranquille". Dans ses réunions avec les cadres du département, il privilégie l'efficacité aux longs exposés. Sa méthode consiste à fixer des objectifs clairs, à déléguer les responsabilités mais à exercer un contrôle rigoureux sur l'exécution. C'est un homme qui croit aux vertus de l'exemple : il exige de ses collaborateurs la même ponctualité et la même probité qu'il s'impose à lui-même.



Sa présence au gouvernement est le signe d'une volonté de continuité dans la fermeté tout en apportant une expertise renouvelée sur la décentralisation. Il est perçu comme l'homme capable de faire respecter la règle là où l'anarchie a tenté de s'installer, que ce soit dans la gestion urbaine ou foncière. En mission pour la refondation, le Général Issa Ousmane Coulibaly est la sentinelle qui veille à ce que l'administration malienne soit à la fois forte, juste et proche des aspirations profondes du peuple malien.4



La Rédaction



