Femafoot : Compte à rebours pour le renouveau Publié le lundi 23 fevrier 2026 | L'aube

Le renouvellement du bureau fédéral de l a Fédération malienne de football (FEMAFOOT) est lancé.



En effet, Sidi Bekaye Magassa, secrétaire général, mandaté par la FIFA et la CAF pour assurer la gestion courante, a dévoilé le vendredi 20 février 2026 le calendrier du processus électoral devant conduire à l'installation d'un nouveau comité exécutif à la tête de l’instance dirigeante du football malien. Ce renouvellement très attendu par le public sportif malien suscite beaucoup d’intérêts et d’espoir. Il doit se dérouler dans une transparence totale. C’est dire que du côté de la Fédération malienne de football l’heure est déjà aux préparatifs de l’Assemblée extraordinaire.



L'attente touche à sa fin pour les acteurs du football malien. Plongée depuis plusieurs semaines dans une crise de gouvernance suite à la démission du Comité Exécutif dirigé par Mamoutou Touré, la FEMAFOOT s'apprête à renouer avec une direction élue. C'est par un communiqué officiel publié le 20 février 2026 que le secrétaire général de l'instance, chargé par la FIFA et la CAF d'expédier les affaires courantes, a levé le voile sur les grandes étapes qui mèneront à l'élection de la nouvelle équipe dirigeante.



Le point d'orgue de ce processus est désormais connu : l'Assemblée Générale élective se tiendra le 16 avril 2026. À cette date, les clubs et membres de l'Assemblée Générale de la FEMAFOOT éliront le nouveau président et les membres du Comité Exécutif chargés de conduire la destinée du football malien pour le prochain mandat. Les nouveaux élus n'auront que peu de temps pour souffler : leur installation officielle dans leurs fonctions est programmée trois jours plus tard, le 19 avril 2026.



Un calendrier électoral strict



Avant cette échéance cruciale, un calendrier rigoureux a été mis en place pour garantir la transparence et la régularité du scrutin. Le coup d'envoi du processus sera donné dans moins d'une semaine.



26 février 2026 : Lancement officiel des appels à candidatures. Les postulants à la présidence et aux sièges du Comité Exécutif pourront officiellement se déclarer.



17 mars 2026 : Date limite de soumission des dossiers de candidature. Les prétendants auront donc un peu plus de deux semaines pour constituer et déposer leurs dossiers complets.



Le 1er avril 2026 : Publication de la liste finale des candidats retenus par la commission électorale, après un examen minutieux des documents reçus. Cette étape marquera le début de la campagne officielle.



16 avril 2026 : Tenue de l'Assemblée Générale élective.



19 avril 2026 : Installation officielle du nouveau Comité Exécutif, qui pourra immédiatement prendre en main les dossiers urgents du football malien.



Ce calendrier, désormais rendu public, ouvre officiellement la voie à la conquête du fauteuil le plus convoité du football malien. Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions.





M. Sanogo








