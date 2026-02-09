Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Une médiation de fait pour le Mali
Publié le lundi 23 fevrier 2026  |  L’Inter de Bamako
Comment



Pour Bamako, ce voyage n'est pas un camouflet, mais une victoire par procuration. En obtenant l'engagement de l'Algérie de se tenir dans la même ligne de front contre le terrorisme, Tiani a arraché ce que le Mali réclamait depuis des mois: la fin de l’ambiguïté. Le Niger n’a pas planté un poignard dans le dos du Mali; il a plutôt tendu une passerelle d'acier au-dessus du fossé diplomatique. En sécurisant ce flanc nord, Tiani offre au Général d’Armée Assimi Goïta une profondeur stratégique nouvelle.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment