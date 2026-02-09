Une médiation de fait pour le Mali

Pour Bamako, ce voyage n'est pas un camouflet, mais une victoire par procuration. En obtenant l'engagement de l'Algérie de se tenir dans la même ligne de front contre le terrorisme, Tiani a arraché ce que le Mali réclamait depuis des mois: la fin de l’ambiguïté. Le Niger n’a pas planté un poignard dans le dos du Mali; il a plutôt tendu une passerelle d'acier au-dessus du fossé diplomatique. En sécurisant ce flanc nord, Tiani offre au Général d’Armée Assimi Goïta une profondeur stratégique nouvelle.