Flash : Mali-Algerie Les clarifications du Ministère des Affaires étrangères Publié le lundi 23 fevrier 2026 | L'aube

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a réagi avec fermeté face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu retour de l’Ambassadeur à Alger.



Dans un communiqué, il qualifie ces informations de « totalement fausses et sans fondement », dénonçant une manœuvre délibérée de personnes «mal intentionnées» visant à semer la confusion.



En rappelant que seules les communications officielles de ses canaux sont dignes de foi, le Ministère invite à la vigilance et met en garde contre la propagation de fausses nouvelles, qui fragilisent la confiance et alimentent la désinformation. Ce positionnement traduit une volonté claire de préserver la crédibilité institutionnelle et de protéger la diplomatie nationale contre les intoxications médiatiques.



Ce communiqué illustre la tension croissante entre les institutions et la sphère numérique, où les rumeurs circulent à grande vitesse et peuvent influencer l’opinion publique. La réaction du Ministère s’inscrit dans une stratégie de maîtrise de l’information, essentielle dans un contexte diplomatique sensible. Elle rappelle aussi l’importance de la communication officielle comme repère de vérité, face à la prolifération des contenus non vérifiés.



Il convient de saluer la réactivité du Ministère, qui a su clarifier rapidement la situation et réaffirmer l’autorité de ses canaux officiels. Cette démarche contribue à renforcer la transparence et la confiance, deux piliers indispensables dans la gestion des affaires diplomatiques.







