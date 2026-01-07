Primature : Le Premier ministre reçoit le nouvel Ambassadeur de Chine au Mali S.E.M LI XIANG - abamako.com

Primature : Le Premier ministre reçoit le nouvel Ambassadeur de Chine au Mali S.E.M LI XIANG Publié le lundi 23 fevrier 2026

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, le Général de division Abdoulaye MAÏGA, a reçu en audience, ce lundi 23 février 2026, Son Excellence LI XIANG, nouvel Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.



Cette visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Chine et le Mali, un partenariat élevé au niveau stratégique lors de la rencontre entre le Président de la Transition, Chef de l’État, le Général d’armée Assimi GOÏTA, et le Président chinois Xi JINPING qui a eu lieu en septembre 2024, au palais du peuple à Beijing.



Lors de cet entretien, le 18e Ambassadeur de la Chine au Mali a souligné l’excellence des relations sino-maliennes, vieilles de 65 ans, qui ne cessent de se renforcer. Je suis venu donner de nouvelles impulsions à notre partenariat qui a déjà été élevé au niveau stratégique, ce qui illustre la volonté des deux chefs d’État de renforcer les liens historiques qui unissent leurs pays, dira Son Excellence LI XIANG. Il a également souligné la volonté de la Chine de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment, la sécurité, le développement, les infrastructures, l'agriculture, la santé. La coopération militaire qui date de 1970, quant à elle, sera largement renforcée. Le Premier ministre, Chef du gouvernement, a, à son tour, remercié la Chine pour son soutien constant et consistant et salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a ajouté que le Mali mettra tout en œuvre pour garantir la sécurité de toutes les personnes vivant sur le sol malien.

Le Chef du gouvernement a remercié l’Ambassadeur pour sa dénonciation claire de tous les sponsors des terroristes.

La chaleur de l’accueil a été à la mesure de l'hospitalité légendaire malienne offerte à Son Excellence LI XIANG.

CCRP PRIMATURE