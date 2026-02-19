Le rapport final remis au Président ! - abamako.com

Le rapport final remis au Président ! Publié le mardi 24 fevrier 2026

Le jeudi 19 février 2026, au Palais de la République, le Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta a reçu le Rapport final des États généraux sur la situation de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Le document lui a été remis par la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Diarra Djénéba Sanogo, accompagnée d’une délégation comprenant les membres de la Commission nationale d’organisation ainsi que du bureau de la Plateforme nationale des femmes du Mali, section AES.

C’est dans la dynamique d’ériger en piliers stratégiques de la refondation nationale, la femme, l’enfant et la famille que les États généraux ont été organisés avec pour objectif d’approfondir la réflexion nationale et de formuler des solutions durables autour de trois axes majeurs : le renforcement de la cellule familiale ; l’autonomisation économique des femmes et leur pleine participation à la gestion des affaires publiques,

notamment dans la prévention des conflits ; et la consolidation des mécanismes de prévention et de protection des enfants contre toutes les formes de violences, d’abus et d’exploitation.

Les travaux ont abouti à 459 recommandations et 349 actions, assorties d’un plan d’action prioritaire annexé au rapport final.

La CIPRES chez Assa Badiallo

Le jeudi 19 février 2026, la ministre de la Santé et du Développement social a accordé une audience à la mission de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), en visite de travail au Mali. La mission s’inscrit

dans le cadre de l’exécution du plan d’action validé en décembre 2025 à Bangui. Selon le chef de délégation, Bassala Onana L.K., cette visite vise à contrôler la gestion technique de l’INPS, notamment en matière de recouvrement des cotisations sociales et de paiement des prestations. Le médecin Colonel-major Assa Badiallo

Touré a félicité et encouragé la délégation pour cette démarche qu’elle a qualifiée de proactive.

Elle a aussi réaffirmé l’engagement de son département à accompagner la CIPRES, assurant que l’appui nécessaire et les conseils appropriés ne feront pas défaut pour identifier des solutions durables.