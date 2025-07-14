Vignettes automobiles parallèles, Fraude fiscale, suspects écroués : Un vaste réseau international de faussaires démasqué - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vignettes automobiles parallèles, Fraude fiscale, suspects écroués : Un vaste réseau international de faussaires démasqué Publié le mardi 24 fevrier 2026 | Le Matinal

Tweet



Le Commissariat de Police de Souleymanebougou vient de porter un coup décisif à la criminalité économique en démantelant un vaste réseau international spécialisé dans la contrefaçon de vignettes automobiles et de timbres fiscaux. Déjà, cinq (05) suspects ont été interpellés.



C'est un délit pénal grave portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, qui contraste avec la légalité, menace la sécurité de nos produits et "swipe" le consommateur innocent.



Il faut savoir que la conception, l'impression et la contrefaçon des vignettes et timbres fiscaux constituent un fléau économique. Selon les statistiques, cette activité représente 2,5 % du commerce mondial et entraîne d'importantes pertes d'emplois. La contrefaçon est une infraction grave qui consiste à reproduire intégralement ou partiellement un droit de propriété intellectuel sans en avoir obtenu l'autorisation. C'est un juteux business pour leurs auteurs. Nos investigations ont permis de savoir qu'il s'agit d'un réseau, hautement structuré lequel opère depuis les lieux de fabrication des contrefaçons jusqu’à destination (souvent même de grands ports maritimes de l’Afrique de l’Ouest) avant d’inonder les circuits officiels nationaux. Il s’appuie sur de nombreuses complicités, facilitant l’introduction et la distribution de fausses vignettes fiscales et de faux timbres, occasionnant, chaque année, d’importantes pertes à l’économie nationale.



Profitant des périodes de mise en circulation des vignettes officielles, ces faussaires agissent, sans relâche, depuis plusieurs années. Jusque-là, ils échappaient aux mailles du filet.



Face à cette menace persistante, le Commissariat de Souleymanebougou, placé sous le commandement de Fousseny Ouattara, a engagé une enquête discrète, rigoureuse et méthodique, mobilisant les outils modernes de renseignement et d’investigation numérique. À l’issue d’une filature minutieuse, les enquêteurs ont interpellé un membre clé du réseau en flagrant délit.



Ainsi, le 14 février 2026, aux environs de 20 heures, sur instructions claires du Commissaire principal et de son adjoint, la Brigade de recherches a mis fin aux activités de l’une des équipes de faussaires les plus actives jamais identifiées au Mali.



Bilan de l'opération



La moisson a été fructueuse. La descente sur le terrain a permis l'interpellation de 05 individus pour fraude fiscale et commercialisation de vignettes et timbres contrefaits. C'est ainsi que deux personnes ont été mises hors d'état de nuire à Titibougou, deux à Djélibougou et un acheteur pleinement conscient du caractère frauduleux des produits.



Quant aux saisies effectuées, elles ont permis de récupérer 715 vignettes fiscales automobiles contrefaites (années 2025 et 2026). La valeur marchande de ces saisies est estimée à plus de 73 millions FCFA, pour le montant préalablement connu.



Sans oublier des dizaines de milliers timbres fiscaux, évalués à prix d'or en FCFA.



Le plus grave, c'est la possession, par devers eux, de divers cachets administratifs.



Pour les besoins de l’enquête toujours en cours, l’identité des suspects n’a pas été rendue publique.



Cette opération rappelle avec force les directives et recommandations du Directeur Général de la Police Nationale, Youssouf Koné, qui ne cesse d’exhorter les chefs d’unités à adopter des mesures fortes, efficaces et rapides, afin de répondre aux attentes légitimes des populations confrontées à des formes multiples d’insécurité. En voilà l'illustration parfaite et satisfaisante.



Les cinq (05) suspects mis en cause ont été déférés devant la justice et placés sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles complicités. L'objectif final est d'éradiquer durablement l’ensemble du réseau et d’assainir le service fiscal malien, dans son entièreté.







La Police Nationale demeure mobilisée pour protéger la population, les biens et l’économie nationale contre la fraude et l’insécurité.



Source : Issiaka Coulibaly JKK



