Coton africain : Halte à la désinformation ! Qui veut "déclasser" le Mali ? Publié le mardi 24 fevrier 2026 | Le Matinal

Coton malien

Dans un contexte sous-régional marqué par une recomposition des équilibres économiques et une affirmation souveraine des États du Sahel, certaines publications relayées sur les réseaux sociaux participent d’une dynamique préoccupante. Cette dynamique est celle d’une campagne médiatique qui tend à fragiliser l’image du Mali.



Le dernier exemple en date concerne la campagne cotonnière 2025-2026, à travers un article affirmant que le Bénin aurait « détrôné le Mali » sur la base de chiffres présentés comme définitifs.



À ce stade, il convient d’appeler à la responsabilité, à la prudence et surtout au respect de la vérité des faits.



Des chiffres encore à l’état de prévisions



Le journal en question s’appuie sur des « prévisions » attribuées au Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA), annonçant pour la saison en cours une production béninoise de 647.290 tonnes contre 433.700 tonnes pour le Mali, soit une baisse supposée de 34 % pour notre pays.



Après recoupement auprès de sources proches du PR-PICA, il ressort clairement qu’il s’agit uniquement de projections techniques, établies en cours de campagne. À ce jour, l’égrenage est toujours en cours et les évacuations ne sont pas achevées. Les chiffres consolidés ne peuvent être validés qu’à l’issue du processus complet de collecte et de centralisation.



Selon les pratiques établies, les situations officielles de production sont rendues publiques généralement à la fin du mois d’avril, après réunion-bilan et diffusion formelle par le PR-PICA. Toute annonce prématurée présentée comme un résultat définitif relève d’une interprétation hâtive, voire d’une instrumentalisation de l’opinion.



Il est donc inexact, à ce stade, de parler de « leadership incontesté » ou de « déclassement » du Mali.



Une campagne difficile, mais une riposte organisée



Il serait intellectuellement malhonnête de nier les difficultés traversées par la filière cotonnière malienne durant cette campagne. La saison 2025/2026 s’est ouverte dans un contexte complexe avec, entre autres, les retards dans la livraison des engrais, le décalage dans certains paiements aux producteurs, l'apparition précoce et agressive des jassides, des épisodes d’inondations localisées.



Les jassides, en particulier, ont fortement impacté les rendements dans plusieurs bassins cotonniers. Cependant, face à ces défis, la riposte a été structurée.



La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT-SA), pilier stratégique de la filière, a mobilisé ses équipes techniques, renforcé l’encadrement des producteurs et privilégié des actions d’anticipation pour corriger les vulnérabilités identifiées.



Une entreprise résiliente, des fondamentaux solides



Il est utile de rappeler que, réunie en sa 105ème session le 15 octobre 2025, la CMDT-SA a présenté des résultats financiers significatifs, un chiffre d’affaires estimé à 365,849 milliards FCFA, un résultat net de 3,763 milliards FCFA, et un total du bilan positif de 631,521 milliards FCFA



Ces performances traduisent une gouvernance maîtrisée et une résilience avérée, dans un environnement agricole et économique tendu.



Le PDG, M. Kouloumégué Dembélé, a souligné que les difficultés conjoncturelles n’ont pas entamé la dynamique structurelle engagée : moralisation des dépenses, amélioration de la rentabilité et transformation progressive de la filière.



Comparaison régionale : prudence et honnêteté



Le Bénin est un acteur majeur du coton africain. Il est légitime que chaque pays valorise ses performances. Toutefois, les chiffres relatifs à la transformation locale (12,7 % évoqués dans l’article) doivent également être analysés dans leur contexte, avec des données consolidées et comparables.



En matière agricole, les écarts de production d’une année à l’autre sont fréquents et dépendent des conditions climatiques, de la pression parasitaire, des disponibilités en intrants, des politiques d’accompagnement. Aucun leadership ne se décrète sur la base de prévisions intermédiaires.



Le Mali : une résilience structurelle et une priorité stratégique



Le coton demeure au cœur des priorités des autorités de la Transition. Il constitue notamment un levier stratégique de souveraineté économique, une source essentielle de revenus pour des centaines de milliers de producteurs, un moteur de stabilité sociale dans les zones rurales



La conviction, l’appropriation et l’engagement des producteurs maliens restent intacts. La lutte contre les jassides s’est intensifiée, les dispositifs techniques sont renforcés et les leçons de cette campagne sont déjà intégrées dans les plans correctifs.



Le Mali est un pays résilient. Il traverse des difficultés, mais il les affronte avec lucidité et détermination. Et publier des chiffres non consolidés comme des résultats définitifs contribue à désorienter l’opinion publique et à nourrir une perception erronée de la réalité économique.



À ce stade actuel aucun chiffre définitif n’a été officiellement validé par le PR-PICA. L’égrenage est toujours en cours. Les évacuations ne sont pas achevées. La réunion-bilan officielle n’a pas encore eu lieu. Tout chiffre présenté comme définitif relève donc d’une projection.



L’éthique journalistique impose de distinguer clairement entre prévisions et résultats consolidés.



La vérité des faits avant les effets d’annonce



Le Mali n’a pas besoin d’effets médiatiques. Il a besoin de rigueur, de solidarité et d’engagement collectif. Lorsque les chiffres officiels seront publiés, ils parleront d’eux-mêmes.



En attendant, la responsabilité commande de ne pas transformer des estimations techniques en verdicts politiques. Le Mali dérange qui ?



Le coton malien est aussi une filière structurante, un pilier économique et un symbole de résilience nationale en plus de la statistique.



Face aux campagnes de désinformation, la meilleure réponse reste la transparence, la rigueur et la foi dans nos capacités collectives.





Par Mamadou Camara Chevalier de l'Ordre national du Mali avec effigie Abeille



