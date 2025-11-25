INPS : le DG met fin à la confiscation des Biens Meubles : 17 véhicules restitués - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique INPS : le DG met fin à la confiscation des Biens Meubles : 17 véhicules restitués Publié le mardi 24 fevrier 2026 | Le Matinal

Tweet



Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un fait concret, le renouveau à l'INPS est en marche. La restitution de 17 véhicules saisis sur les retraités dont 11 en bon état en est l'illustration parfaite.



Un acte légitime et courageux, de haute portée symbolique, mais aussi légal. L'honneur revient aujourd'hui au nouveau Directeur général Idrissa Bakary Diarra, fidèle à sa feuille de route de réformer l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).



L'urgence de moraliser l'institution devient un impératif.



La mission assignée au nouveau directeur Idrissa Bakary Diarra s'articule autour de la responsabilité sociale de l'INPS. Les révélations ont prouvé que certains partants à la retraite ont fait leurs valises avec les véhicules du service tuteur. Et, ce, pendant que d'autres en avaient besoin.



L'admission à la retraite ne donne pas de facto un droit de garder par devers lui les moyens de locomotion du service employeur.



Une vaste opération de reprise de ces véhicules a eu lieu. Cette mesure vise à optimiser l'utilisation du patrimoine de l'INPS et à garantir le bon usage des biens de l'institution en toute transparence et en toute honnêteté. Idrissa veut renforcer l'efficacité des services et moderniser les mécanismes de gestion pour mieux répondre aux attentes des assurés et aux exigences de la sécurité sociale. Déjà, avec, plus de 20 ans d'expérience dans l'administration malienne, notamment à la Présidence de la République, Idrissa Bakary Diarra est bien placé pour relever ces défis.



Sa rigueur, son intégrité et son expertise en gestion publique sont reconnues. Il a donc l'obligation d'améliorer la gouvernance avec comme objectif de garantir un équilibre financier et fournir des services de qualité aux assurés.



On ne peut fermer ce chapitre sans informer l'opinion que les véhicules font partie intégrante des immobilisations corporelles d'un service public.



Issiaka Sidibé



