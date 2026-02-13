An II de la Confédération AES : les hauts fonctionnaires chargés des trois piliers examinent le projet de feuille de route - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique An II de la Confédération AES : les hauts fonctionnaires chargés des trois piliers examinent le projet de feuille de route Publié le mardi 24 fevrier 2026 | L’Essor

Tweet

Les hauts fonctionnaires chargés des trois piliers de la Confédération des Etats du Sahel sont réunis depuis le mardi 24 février 2026 dans la capitale burkinabè.



Deux jours durant, ces experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger vont examiner et finaliser le projet de feuille de route de l’An II de la Confédération AES proposé par le Burkina Faso, qui assure depuis le 23 décembre 2025, la présidence tournante de l’AES.



C’est une réunion préparatoire de la rencontre des ministres chargés des trois piliers de l’AES, qui permettra de passer au peigne fin les différentes actions retenues dans le projet de feuille de route visant dans un premier temps à consolider les acquis de l’An I puis à poursuivre l’œuvre de la construction de l’espace confédéral.



L’ouverture des travaux a été présidée par le Président de la Commission nationale de la Confédération AES et chef de la délégation burkinabè, Bassolma Bazié, avec à ses côtés Mme Bayard Mariama Gamatie, cheffe de la délégation nigérienne et l’Ambassadeur Mahamane Hamadou Maïga, chef de la délégation malienne.



Cette réunion est une opportunité offerte pour enrichir le document qui doit être le fruit d’un consensus sur les choix éclairés des actions prioritaires à mener, reflétant la vision partagée des trois Chefs d’Etat, a relevé la cheffe de la délégation nigérienne. Pour elle, ce texte devra être une « véritable boussole qui guidera les pas vers un consensus ferme, éclairé et porteur d’avenir pour la Confédération ».



Saluant la qualité du document soumis à leur appréciation, le chef de la délégation malienne a rappelé l’intérêt pour les participants, de réussir cet exercice guidé par la promotion du bien-être des populations de l’espace confédéral. «L’élaboration de la feuille de route et sa mise en œuvre permettront de maintenir l’élan de solidarité et de tenir haut le flambeau qui illumine le cœur et l’esprit des filles et fils de la Confédération, relevant les défis en matière de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de libre circulation des personnes et des biens et du développement économique endogène», a-t-il indiqué.



Le chef de la délégation burkinabè et Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Bassolma Bazié, a rappelé aux experts, que l’élaboration de ce document appelle au sacrifice, à l’unité, à la concertation et à la solidarité, afin de répondre au mieux aux attentes des peuples de l’espace confédéral. Il est donc question d’agir dans « l’unité, la cohérence et la complémentarité parce que c’est une feuille de route confédérale et de ce point de vue les équipes des trois pays frères devraient se retrouver pour savoir dans quel sens aller ensemble », a-t-il souligné.



Les conclusions de ces 48 heures de travaux seront soumises le 26 février prochain au cours d’une rencontre à Ouagadougou, à l’appréciation des ministres chargés des trois piliers de la Confédération AES que sont la Défense-sécurité, le Développement et la Diplomatie.



Source: DCRP/MAE

Madiba KEÏTA

