Zantiebougou :Double frappe aérienne des FAMa contre des groupes armés terroristes Publié le mardi 24 fevrier 2026 | L'Essor

La pression militaire s'intensifie sur les groupes armés terroristes. Le 23 février 2026, les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont mené avec succès deux frappes ciblées dans la zone de Zantiebougou, dans la Région de Bougouni, selon un communiqué de l'état-Major général des Armées rendu public le mardi 24 février 2026.



D'après la même source, la première frappe a visé un groupe armé terroriste évoluant à moto en direction du village de Zantiebougou. Les assaillants ont été neutralisés et leurs engins détruits.

Toujours dans la même localité, une mission de reconnaissance a permis de repérer un second groupe en train de traverser la RN7 pour rejoindre un autre regroupement à moto aux environs du village de Fanemé. Après une phase de suivi, une seconde frappe a été exécutée avec succès, détruisant le groupe ainsi que sa logistique.



Les unités déployées pour le ratissage de la zone d'impact ont également découvert un véhicule pick-up dissimulé sous un arbre. La fouille a permis la saisie d'un important stock d'armements, comprenant des Pistolets-mitrailleurs (PM), des mitrailleuses PKM, une mitrailleuse de 12,7 mm, ainsi que des matelas et du matériel destiné à la fabrication d'Engins explosifs improvisés (EEI).



Le chef d'état-major général des Armées réaffirme que les FAMa demeurent pleinement mobilisées et déterminées à poursuivre la traque et la neutralisation des groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national.

Makan SISSOKO