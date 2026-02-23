Opération Sounkalo Solidarité : le ministre CAMARA rompe le jeûne avec les Katois - abamako.com

Dans le cadres de l’opération Sounkalo Solidarité, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA a partagé, le lundi 23 février 2026, le repas de rupture de jeûne collective avec la population de Kati sur le terrain feu Bakary GOÏTA.



Cette initiative, déployée sur plusieurs sites de la capitale et dans les régions mobilise des membres du Gouvernement et vise à renforcer les liens de fraternité, de justice social et de compassion envers les fidèles en ce mois béni.



Puiseurs autorités militaires, administratives et coutumières ont pris part à cette rupture.



Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, s’est réjoui de participer à cet élan de solidarité à travers cette rupture. Il a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs et organisateurs de l’évènement. Selon lui, le ramadan est un temps d’élévation spirituelle, mais également un moment de partage et de solidarité envers les plus démunis. Le ministre a exhorté les maliens à formuler des prières pour le pays.