Politique Gouvernance publique : Mossa Ag Attaher institutionnalise le dialogue de gestion
Publié le mardi 24 fevrier 2026 | Mali Tribune
|
© aBamako.com par AS
Top départ de la 3ème Cohorte du Service National des Jeunes
Bamako, le 02 août 2022. Sous la coprésidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne M. Mossa ag Attaher et du ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Mme Diawara Awa Paul Diallo, la 3è Cohorte du Service National des Jeunes a effectué son départ pour la formation à l’Ex- SNJ sise à Djicoroni Para.