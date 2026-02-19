Carême chrétien et Ramadan : Deux chemins de foi qui s’entrecroisent - abamako.com

Carême chrétien et Ramadan : Deux chemins de foi qui s'entrecroisent
Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | Mali Tribune

Le mercredi des Cendres, le 18 février 2026, a marqué le début du Carême pour les fidèles chrétiens. Cette période de quarante jours, inspirée par l’expérience de Jésus dans le désert, est consacrée au jeûne, à la prière et à l’aumône.

Elle invite chaque croyant à raviver sa foi et à se purifier intérieurement, en se détachant des excès matériels pour se rapprocher de Dieu.



Le Carême n’est pas seulement une tradition liturgique : il représente un chemin de conversion et de renouveau spirituel. Les fidèles sont appelés à vivre l’abstinence dès l’âge de 14 ans, tandis que le jeûne strict concerne les baptisés de 21 à 60 ans, avec des exemptions pour les malades ou ceux exerçant des travaux physiques. Les formes de jeûne varient : certains choisissent une privation alimentaire entre le lever et le coucher du soleil, d’autres renoncent à des plaisirs quotidiens comme la télévision ou les réseaux sociaux.



« Le Carême est une imitation de l’expérience de Jésus dans le désert. À travers le jeûne, la prière et l’aumône, le chrétien fait place à Dieu dans toute sa vie », rappelle un croyant.



Cette période est jalonnée de moments symboliques. Le mercredi des Cendres, avec l’imposition des cendres, signe de repentance. Le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, qui commémore l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Semaine sainte, marquée par le Jeudi saint (la Cène) et le Vendredi saint (la crucifixion). Enfin, la célébration de Pâques, sommet du Carême, qui proclame la résurrection du Christ et la victoire sur la mort.



Cette année, le Carême chrétien a débuté en même temps que le mois de Ramadan dans plusieurs pays, dont le Mali. Une convergence rare qui souligne la profondeur des traditions religieuses vécues par les communautés chrétiennes et musulmanes.



Le Ramadan, tout comme le Carême, est un temps de jeûne, de prière et de partage. Les deux périodes, bien que distinctes dans leurs rites, portent un message commun : discipline personnelle, solidarité et recherche de proximité avec Dieu. Elles rappellent que la spiritualité transcende les différences et qu’elle constitue un socle essentiel de la vie sociale et religieuse.



Carême et Ramadan sont des moments privilégiés pour renforcer la foi, cultiver la patience et raviver la solidarité. Ils invitent les croyants à se tourner vers l’essentiel, à se purifier intérieurement et à vivre une expérience de transformation spirituelle. Dans un monde marqué par les incertitudes, ces temps de jeûne et de prière apparaissent comme des repères de stabilité et de lumière.



Ousmane Mahamane








