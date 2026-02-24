Fédération malienne de football : Le nouveau président sera élu en avril - abamako.com

Fédération malienne de football : Le nouveau président sera élu en avril Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | Mali Tribune

Dans un chronogramme publié la semaine dernière, la Fédération malienne de football (Femafoot) a indiqué qu’elle procédera à l’élection des futurs membres de son Comité exécutif en avril prochain.



Cette annonce a été faite le vendredi passé par le secrétaire général de l’instance fédérale.



A travers un chronogramme adressé aux membres statutaires de la Femafoot, le secrétaire général de l’instance dirigeante du football malien a levé le voile sur la date du scrutin devant consacrer l'élection du futur président de la Fédération. Dans ledit chronogramme, il ressort que la tenue de l'assemblée extraordinaire élective est fixée au 16 avril 2026. Auparavant, les candidats seront appelés à déposer leurs dossiers le 17 mars 2026 au secrétariat de la Femafoot. Une fois élu, le nouveau président de la Fédération sera installé dans ses fonctions le 19 avril 2026. Selon le secrétaire général, Sidi Bekaye Magassa, ce chronogramme a été validé à la fois par la Confédération africaine de football (Caf) et la Fédération internationale de football association (Fifa).



Pour rappel, ce scrutin interviendra à la suite de la démission collective des membres du Comité exécutif de la Femafoot. C'était en janvier dernier au lendemain de l'élimination des Aigles du Mali en quarts de finale de la Can 2025.





Moussa Bangaly

