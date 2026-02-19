Coopération sécuritaire entre le Mali et le Royaume-Uni  Le Général de Brigade Tom Harper, Chef d’État-major de la Défense britannique en Afrique de l’Ouest en visite au Mali

Depuis quelques temps déjà, le Royaume-Uni multiplie les initiatives pour le renforcement de la Coopération avec le Mali dans plusieurs domaines. Visiblement décidé à poursuivre sa collaboration avec les autorités maliennes dans le domaine militaire afin de lutter contre l'insécurité et le terrorisme, le Chef de la Défense britannique pour l'Afrique de l'Ouest a effectué une visite au Mali. Au cours de son séjour, le Général de Brigade Tom Harper, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rencontré hier mardi 24 février 2026, les représentants d'Institutions clés qui œuvrent dans le domaine de la Sécurité et du maintien de la Paix au Mali.