À Bamako, les oranges inondent les marchés au bonheur des consommateurs Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | studio tamani

La saison des oranges bat son plein à Bamako. Dans plusieurs marchés, étals et paniers débordent de ce fruit. Les producteurs et détaillants assurent réaliser de bonnes ventes, malgré des défis liés à la production et à l’écoulement.



Producteur à Kéniéroba, dans le cercle de Kangaba, Alpha Keïta s’est déplacé à Bamako pour écouler sa récolte en tant que grossiste. Il affirme céder le kilogramme d’oranges aux détaillants entre 300 et 400 francs CFA, selon les clients. « Nous vendons le kilo à 400 francs, parfois à 300 francs pour certains clients », explique-t-il.



Cependant, malgré une demande soutenue, la production reste exigeante. « J’ai deux hectares d’orangers, mais la production n’est pas facile. Les oranges ont besoin de beaucoup d’eau et de fumier pour bien produire », précise le producteur.



Des vendeuses actives à l’entrée du marché



À l’entrée du marché de Bolibana, plusieurs commerçantes sont installées derrière des paniers remplis d’oranges. Après s’être approvisionnées auprès des producteurs, elles revendent généralement 4 oranges à 200 francs CFA ou parfois 3 oranges à 200 francs CFA. « Nous nous approvisionnons directement auprès des producteurs. Parfois, ils nous cèdent 3 oranges à 50 francs ou 4 à 50 francs », indique l’une des vendeuses.



Pour le producteur Alpha Keïta, la qualité des vergers dépend fortement des pratiques agricoles. Selon lui, l’utilisation de l’engrais organique est essentielle pour préserver la fertilité des sols et garantir une production durable, contrairement aux engrais chimiques.



