Ecole de l’Air: Cérémonie de sortie des BA1 et BA2 de l’Administration-Musique.

La cérémonie de sortie des Brevets d’Armes N°1 et N°2 de l’Administration-Musique s’est tenue ce mercredi 25 février 2026 à l’École de l'Air de Sénou. L’événement était présidé par le Directeur du Commissariat des Armées, le Général de Brigade Oumar Yoro SIDIBÉ, en présence de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



Selon le Commandant Soumaïla COULIBALY, coordinateur du Centre, ce sont au total 264 sous-officiers dont 100 personnels féminins, qui ont été formés au titre des Brevets d’Armes N°1 et N°2.Les bénéficiaires de cette session se répartissent entre les spécialités administration et musique.



La formation s’est articulée autour de deux volets complémentaires : une phase militaire et un enseignement technique spécialisé. Au terme de ce parcours, les stagiaires ont non seulement consolidé leurs connaissances professionnelles, mais également intégré des valeurs fondamentales telles que la discipline, le sens du devoir et le respect de la hiérarchie.



Le Commandant Soumaïla COULIBALY s’est félicité des résultats des examens jugés très satisfaisants. Il a par ailleurs rendu hommage au professionnalisme de l’encadrement, dont l’engagement a été déterminant pour le succès de cette formation.



Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Commissariat des Armées, le Général de Brigade Oumar Yoro SIDIBÉ, a souligné que, si l’attention se concentre souvent sur les unités tactiques face aux défis sécuritaires, l’administration et la musique jouent un rôle tout aussi essentiel dans le bon fonctionnement de notre armée.



Le Général de Brigade Oumar Yoro SIDIBÉ a encouragé les stagiaires à faire preuve d’un engagement accru et d’un sens aigu du devoir dans l’exercice des différentes responsabilités qui leur seront confiées, soulignant l’importance de la discipline, de la rigueur et du professionnalisme dans leur nouvelle carrière au sein des Forces Armées Maliennes.



Fama