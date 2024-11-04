En séjour à Nioro du Sahel la semaine dernière, le président du Haut conseil des Maliens de l’Extérieur, M. Habib Sylla a exhorté les populations à la préservation de la cohésion sociale. - abamako.com

En séjour à Nioro du Sahel la semaine dernière, le président du Haut conseil des Maliens de l'Extérieur, M. Habib Sylla a exhorté les populations à la préservation de la cohésion sociale. Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | L'enquêteur

Le président du Haut conseil des Maliens de l’Extérieur, Habib Sylla par ailleurs, vice-président du Haut conseil des collectivités locales a séjourné du jeudi 12 au mardi 17 Février 2026 dans son village natal ‘’Gourel Bassirou ‘’ dans la commune de Nioro du Sahel dans le cadre des obsèques de son grand frère Lamine Sylla dit ‘’ Boussé ‘’, rappelé à Dieu le mercredi 11 Février. La nouvelle du décès de son frère aîné qui est un patriarche a bouleversé toute une région même si celui-ci n’était pas au mieux de sa forme.



Musulman croyant, pratiquant et il était d’une générosité sans borne.

Pour Habib Sylla, Dieu étant miséricordieux, il n’accepte pas de faire disparaitre les œuvres de celui-là qui a œuvré pour le bien être des uns et des autres pour qu’un successeur puisse émerger dans un bref délai afin de combler ce vide. Il est important de savoir que le défunt ‘’ Boussé Sylla ‘’, fut un repaire pour toute une contrée, un homme serviable comme l’ont témoigné tous ceux qui l’ont connu en particulier, ceux qui l’ont côtoyé. «Je me réjouis des témoignages extraordinaires le concernant, qui nous ont été rapportés ». Pour lui, il est difficile, voire même impossible de trouver un mot qui peut remplacer ce qu’ils éprouvent en évoquant son nom, cependant, il demande à tous ceux qui partage leur douleur de se joindre à la famille du défunt pour lui souhaiter un repos éternel.

Profitant de son séjour, il a tenu avant tout à remercier l’ensemble des fils et filles de son village natal pour leur soutien en tout et les a exhorté à maintenir l’élan de la solidarité ainsi que de la cohésion sociale que son aîné leur a légué, gage d’une paix durable.

Cette population avait besoin d’une assurance de la poursuite des œuvres auxquelles elle est habituée puisque ‘’Nous autres, nous ne sommes pas sur place pour des raisons professionnelles, C’est donc, ce qui a été fait pour les motiver à se serrer les mains et leurs dire que nous serons toujours à leur côté pour qu’ils ne manquent de rien si Dieu le veut.

Selon Monsieur Habib Sylla, ses invitations à la cohésion sociale et au vivre ensemble, sont aussi valables à l’ensemble des populations de Nioro du Sahel qui est sous blocus djihadiste depuis des mois. Le président Sylla demande aux habitants beaucoup de courage pour leur résilience et pour l’unité du pays.



