Opération « SOUNKALO SOLIDARITE 2026 » : Le Ministre Ismaël WAGUE rompt le jeûne avec les populations de l'arrondissement III de Bamako

Opération « SOUNKALO SOLIDARITE 2026 » : Le Ministre Ismaël WAGUE rompt le jeûne avec les populations de l'arrondissement III de Bamako Publié le mercredi 25 fevrier 2026

Le ministre d’État chargé de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Général de corps d’armée Ismaël WAGUE, accompagné de la ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko a pris part, ce lundi 23 février 2026, à une rupture collective du jeûne organisée à l’arrondissement III de Bamako, en présence des autorités communales, des légitimités traditionnelles, ainsi que des représentants de la jeunesse.



Placée sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble, la rencontre a réuni plusieurs membres des cabinets ministériels, des autorités administratives et coutumières, des responsables du Conseil National de la Jeunesse du Mali ainsi et la brigade citoyenne.



À l’issue de la rupture, les membres du Gouvernement ont accompli la prière collective du maghreb, aux côtés des participants, avant de formuler des vœux de paix, de stabilité et de prospérité à l’endroit de la Nation.



Dans son intervention, la Maire de l’arrondissement III a rendu un hommage appuyé aux Forces armées maliennes, ainsi qu’à l’ensemble des victimes civiles et militaires tombées, pour la défense de la Patrie. Elle a souligné que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de solidarité et de cohésion sociale impulsée par les plus hautes autorités de la Transition.



Prenant la parole, DEMBELE Madina SISSOKO a salué cette initiative, qu’elle a qualifiée de cadre privilégié de rapprochement entre gouvernants et gouvernés, propice au dialogue direct et au renforcement des liens de confiance.



Pour sa part, le Général de corps d’armée Ismaël WAGUE a exprimé sa profonde gratitude aux autorités administratives et traditionnelles de l’arrondissement III de Bamako, pour leur mobilisation. Il a rappelé que cette démarche, voulue par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi GOÏTA, traduit la volonté constante des dirigeants de demeurer proches des citoyens, en tant que filles et fils de la Nation investis de la mission de conduire les affaires publiques.



Il a, enfin, exhorté les populations à poursuivre leurs efforts en faveur du renforcement de la confiance mutuelle, du sens de responsabilités partagées et de l’unité nationale, gages d’une paix durable et d’une cohésion consolidée.



MRPCN