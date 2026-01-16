Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 25 février 2026, - abamako.com

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 25 février 2026, Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | Primature

© Autre presse par DR

Première session confédérale du Conseil des Ministres à Bamako

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 25 février 2026, dans sa

salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi

GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté un projet de texte ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du

Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant

affectation, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la

parcelle de terrain, objet du Titre foncier n°6041 du Cercle de Bandiagara.

La parcelle de terrain, d’une superficie de 100 hectares 1 are 17 centiares, sise à Bandiagara,

Commune urbaine de Bandiagara, Cercle de Bandiagara est destinée à la réalisation des

infrastructures pédagogiques et d’hébergement pour les enseignants et les étudiants de l’Université

Polytechnique de Bandiagara.



La construction de ce pôle universitaire entre dans le cadre de la réforme de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique entreprise par le Gouvernement.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des Ministres de la

participation du Mali à la Rentrée portuaire 2026 du Port autonome de Dakar.



A l’invitation des Autorités sénégalaises, le ministre des Transports et des Infrastructures a pris

part à la Rentrée portuaire du Port autonome de Dakar, le 10 février 2026.



Dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre des Transports et des

Infrastructures a rappelé l’attachement constant des Gouvernements et des peuples des deux Etats

au renforcement de leur coopération bilatérale dans les domaines diplomatique, économique, social

et culturel.



Au cours des travaux de cette Rentrée portuaire, les échanges avec des Experts de la chaîne

logistique se sont focalisés sur les axes stratégiques du Plan de repositionnement du Port autonome

de Dakar 2025-2029, articulé autour du renforcement de la gouvernance portuaire et du

développement d’une plateforme portuaire performante, sécurisée et durable.



2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction

citoyenne a informé le Conseil des Ministres de l’inauguration du Palais des Pionniers,

prévue le 10 mars 2026, à Bamako.



Dans le cadre du renforcement des infrastructures dédiées à la formation citoyenne et à

l’épanouissement de la Jeunesse malienne, le Palais des Pionniers a fait l’objet d’importants

travaux de rénovation et de construction qui ont permis de transformer cet établissement en un

véritable pôle d’excellence pour la Construction citoyenne et l’Education morale de la Jeunesse.

Cette initiative vise à améliorer la visibilité du Palais des Pionniers, à favoriser son appropriation

par les bénéficiaires et les partenaires, ainsi qu’à consolider le dialogue entre les Autorités et la

Jeunesse.



La cérémonie d’inauguration sera couronnée d’une journée portes ouvertes



Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a informé le Conseil des

Ministres de la remise officielle au Président de la Transition, Chef de l’Etat, du Rapport

final des états généraux sur la situation de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le 19

février 2026.

Les états généraux, tenus en 2025, à Bamako et dans les 19 Régions du Mali, avaient pour

objectifs :

- de faire un diagnostic de la participation et de l’autonomisation de la Femme dans le

processus de construction nationale ;

- de faire un état des lieux des conditions de l’Enfant ;

- de faire un diagnostic de l’environnement familial ;

- de faire un état des lieux des violences basées sur le Genre ;

- de discuter des questions transversales en lien avec la Femme, l’Enfant et la Famille ;

- de proposer des pistes de solutions aux problèmes identifiés ;

- de proposer un chronogramme de mise en œuvre des différentes recommandations.



Aux termes des travaux, marqués par des concertations aux niveaux national, régional et local, 459

recommandations ont été formulées et traduites en actions assorties d’un plan décennal.

Cette remise officielle a été aussi l’occasion de présenter au Président de la Transition, Chef de

l’Etat le Bureau de la Plateforme des Femmes de l’AES.



4. Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le

Conseil des Ministres de la tenue de la 15ème Edition des Rencontres de Bamako, Biennale

africaine de la Photographie, prévue du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027, à Bamako.

La Biennale africaine de Bamako est un espace de promotion de la création photographique

contemporaine, de révélation des artistes africains et de la Diaspora.



Dans un contexte mondial marqué par des recompositions culturelles, géopolitiques et médiatiques,

la Biennale africaine de la Photographie apparait comme un levier de diplomatie culturelle,

d’expression de la souveraineté et de défense du narratif malien et africain sur la scène

internationale.



Cette 15ème Edition des Rencontres de Bamako est placée sous le signe de la renaissance et de la

souveraineté culturelle.



5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :

a. de la désignation du Mali à la Présidence du Comité régional de l’Organisation

Mondiale de la Santé pour l’Afrique.



Lors de la 75ème Session du Comité régional de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Afrique,

le ministre de la Santé et du Développement social a été élu par ses pairs Premier Vice-président

pour un mandat d’un an.



Selon les dispositions du Règlement intérieur du Comité, lorsqu’un Président est dans

l’impossibilité d’achever son mandat, l’un des Vice-présidents est appelé à exercer les fonctions

de Président pour la période restante du mandat.



Le Président élu par la 75ème Session ayant perdu la qualité, le ministre de la Santé et du

Développement social du Mali, en sa qualité de Premier Vice-président, est appelé à assurer cette

fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Président au cours de la 76ème Session du Comité, prévue

en août 2026.



A ce titre, le Mali assurera la présidence de la Réunion interministérielle en mai 2026, ainsi que

l’exercice des fonctions de Vice-Président de l’Assemblée mondiale de la Santé.

Cette position renforce le leadership de notre pays au niveau des instances de gouvernance sanitaire

mondiale.

b. de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une

augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la

semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 25 février 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national