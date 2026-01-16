Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 25 février 2026,

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 25 février 2026, dans sa
salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi
GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.
Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :
- adopté un projet de texte ;
- et entendu des communications.
AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du
Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant
affectation, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la
parcelle de terrain, objet du Titre foncier n°6041 du Cercle de Bandiagara.
La parcelle de terrain, d’une superficie de 100 hectares 1 are 17 centiares, sise à Bandiagara,
Commune urbaine de Bandiagara, Cercle de Bandiagara est destinée à la réalisation des
infrastructures pédagogiques et d’hébergement pour les enseignants et les étudiants de l’Université
Polytechnique de Bandiagara.
La construction de ce pôle universitaire entre dans le cadre de la réforme de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique entreprise par le Gouvernement.
AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des Ministres de la
participation du Mali à la Rentrée portuaire 2026 du Port autonome de Dakar.
A l’invitation des Autorités sénégalaises, le ministre des Transports et des Infrastructures a pris
part à la Rentrée portuaire du Port autonome de Dakar, le 10 février 2026.
Dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre des Transports et des
Infrastructures a rappelé l’attachement constant des Gouvernements et des peuples des deux Etats
au renforcement de leur coopération bilatérale dans les domaines diplomatique, économique, social
et culturel.
Au cours des travaux de cette Rentrée portuaire, les échanges avec des Experts de la chaîne
logistique se sont focalisés sur les axes stratégiques du Plan de repositionnement du Port autonome
de Dakar 2025-2029, articulé autour du renforcement de la gouvernance portuaire et du
développement d’une plateforme portuaire performante, sécurisée et durable.
2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction
citoyenne a informé le Conseil des Ministres de l’inauguration du Palais des Pionniers,
prévue le 10 mars 2026, à Bamako.
Dans le cadre du renforcement des infrastructures dédiées à la formation citoyenne et à
l’épanouissement de la Jeunesse malienne, le Palais des Pionniers a fait l’objet d’importants
travaux de rénovation et de construction qui ont permis de transformer cet établissement en un
véritable pôle d’excellence pour la Construction citoyenne et l’Education morale de la Jeunesse.
Cette initiative vise à améliorer la visibilité du Palais des Pionniers, à favoriser son appropriation
par les bénéficiaires et les partenaires, ainsi qu’à consolider le dialogue entre les Autorités et la
Jeunesse.
La cérémonie d’inauguration sera couronnée d’une journée portes ouvertes
Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a informé le Conseil des
Ministres de la remise officielle au Président de la Transition, Chef de l’Etat, du Rapport
final des états généraux sur la situation de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le 19
février 2026.
Les états généraux, tenus en 2025, à Bamako et dans les 19 Régions du Mali, avaient pour
objectifs :
- de faire un diagnostic de la participation et de l’autonomisation de la Femme dans le
processus de construction nationale ;
- de faire un état des lieux des conditions de l’Enfant ;
- de faire un diagnostic de l’environnement familial ;
- de faire un état des lieux des violences basées sur le Genre ;
- de discuter des questions transversales en lien avec la Femme, l’Enfant et la Famille ;
- de proposer des pistes de solutions aux problèmes identifiés ;
- de proposer un chronogramme de mise en œuvre des différentes recommandations.
Aux termes des travaux, marqués par des concertations aux niveaux national, régional et local, 459
recommandations ont été formulées et traduites en actions assorties d’un plan décennal.
Cette remise officielle a été aussi l’occasion de présenter au Président de la Transition, Chef de
l’Etat le Bureau de la Plateforme des Femmes de l’AES.
4. Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le
Conseil des Ministres de la tenue de la 15ème Edition des Rencontres de Bamako, Biennale
africaine de la Photographie, prévue du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027, à Bamako.
La Biennale africaine de Bamako est un espace de promotion de la création photographique
contemporaine, de révélation des artistes africains et de la Diaspora.
Dans un contexte mondial marqué par des recompositions culturelles, géopolitiques et médiatiques,
la Biennale africaine de la Photographie apparait comme un levier de diplomatie culturelle,
d’expression de la souveraineté et de défense du narratif malien et africain sur la scène
internationale.
Cette 15ème Edition des Rencontres de Bamako est placée sous le signe de la renaissance et de la
souveraineté culturelle.
5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :
a. de la désignation du Mali à la Présidence du Comité régional de l’Organisation
Mondiale de la Santé pour l’Afrique.
Lors de la 75ème Session du Comité régional de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Afrique,
le ministre de la Santé et du Développement social a été élu par ses pairs Premier Vice-président
pour un mandat d’un an.
Selon les dispositions du Règlement intérieur du Comité, lorsqu’un Président est dans
l’impossibilité d’achever son mandat, l’un des Vice-présidents est appelé à exercer les fonctions
de Président pour la période restante du mandat.
Le Président élu par la 75ème Session ayant perdu la qualité, le ministre de la Santé et du
Développement social du Mali, en sa qualité de Premier Vice-président, est appelé à assurer cette
fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Président au cours de la 76ème Session du Comité, prévue
en août 2026.
A ce titre, le Mali assurera la présidence de la Réunion interministérielle en mai 2026, ainsi que
l’exercice des fonctions de Vice-Président de l’Assemblée mondiale de la Santé.
Cette position renforce le leadership de notre pays au niveau des instances de gouvernance sanitaire
mondiale.
b. de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une
augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la
semaine écoulée.
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de
prévention et de lutte contre les maladies.
Bamako, le 25 février 2026
Le Secrétaire Général du Gouvernement,
Birama COULIBALY
Chevalier de l’Ordre national