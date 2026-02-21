Réunion des ministres de la Confédération AES sur la feuille de route de l’AN II : arrivée des délégations malienne et nigérienne à Ouagadougou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Réunion des ministres de la Confédération AES sur la feuille de route de l’AN II : arrivée des délégations malienne et nigérienne à Ouagadougou Publié le mercredi 25 fevrier 2026 | aBamako.com

Tweet





Deux délégations ministérielles venues du Mali et du Niger ont foulé cet après-midi du 25 février 2026, le tarmac de la base aérienne de Ouagadougou.



Arrivée en premier, la délégation malienne, conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général du Corps d’Armée Sadio CAMARA, a été accueillie à sa descente d’avion par le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique.



Le Général de Division Célestin SIMPORE était accompagné du Président de la Commission nationale AES Monsieur Bassolma BAZIE ; du ministre des Affaires étrangères, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE ; du ministre chargé du Commerce, Monsieur Serge Gnaniodem PODA et du ministre délégué Madame Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE.



Quelques minutes plus tard, les deux délégations burkinabè et malienne ont dressé la haie d’honneur pour accueillir ensemble, leurs frères du Niger avec à leurs têtes le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, le Général d’Armée Salifou MODI.



Aux côtés de leurs homologues du Burkina Faso, les ministres vont examiner et valider ce jeudi 26 février 2026, les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires des trois piliers de la Confédération des Etats du Sahel portant sur la feuille de route de l’AN II de l’AES.



En plus des ministres chargés de la défense nationale, les deux délégations sont composées des ministres chargés de la diplomatie, des ministres en charge du commerce et des ministres chargés des infrastructures.



