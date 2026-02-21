Politique Radiation de militaires : Me Mountaga C. TALL : "Rendons compte au peuple malien de la justice censée rendue en son nom"
Publié le jeudi 26 fevrier 2026 | aBamako.com
Gestion de la transition / Me Mountaga Tall : `` Le changement de gouvernement le 21 novembre 2024 a parachevé la mise à l’écart du M5-RFP``
Le président du Congrès National d`Initiative Démocratique CNID – Faso Yiriwa Ton, Me Mountaga Tall, a honoré sa traditionnelle présentation de vœux à la presse malienne le mercredi 15 janvier 2025 en présence du président de la maison de la presse Bandiougou Dante et des responsables des faitières.