Le DG Madani Dravé l’a déclaré suite au violent incendie enregistré dans un poste stratégique de L’EDM-SA à Manantali: ’’ Cet incident a provoqué a perte de deux salles de commande’’

Alors que les commerçants du marché de El Hadji Dossolo Traoré, sis au quartier Médina-Coura et connu sous le nom « soukounikoura » n’ont pas fini d’établir le bilan de l’incendie ravageur survenu dans la nuit du 15 au 16 février dernier, le personnel de la société Energie du Mali (EDM-SA) déplore des pertes de matériels consécutives à un autre incendie ravageur , survenu le mardi 24 février, au niveau du poste stratégique de Manantali. Informé, le nouveau Directeur Général de l’EDM-SA, le commandant Madani Dravé s’est rendu sur les lieux en rassurant les Maliens. (…)