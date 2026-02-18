Election consulaire de la CCIM dans le District de Bamako : La liste unique Madiou Simpara approuvée avec un taux de 98,33% des suffrages exprimés - abamako.com

© aBamako.com par MS

Mandjou Simpara

Les résultats de l’élection des membres consulaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) sont tombés, le dimanche 22 février 2026, tard dans la soirée à la mairie du District de Bamako où était installé le bureau de vote.



Lesdits résultats ont été communiqués par le président de la Commission d’organisation, Issa Aguibou Diallo, magistrat de son état. C’était en présence notamment des membres du staff de campagne de Madiou Simpara, le candidat du consensus du secteur privé à l’occasion de cette élection.





Sur les 1440 inscrits, 662 ont voté dont 658 suffrages exprimés, 4 bulletins nuls et 11 votes blancs. Soit un taux de 98,33% des suffrages exprimés. Un score qui témoigne de la confiance des électeurs pour cette liste unique. Le taux de participation est de 46%. Ce qui est très satisfaisant, d’après un membre de l’équipe de Madiou Simpara. D’après ce dernier, l’incendie survenu, dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 février 2026, au marché Dossolo Traoré de médina aurait joué sur le taux de participation. A ses dires, ce sinistre aurait empêché un nombre important d’électeurs de faire le déplacement.



Tout porte désormais à penser que le président de la CCIM, Madiou Simpara, va rempiler, dans les jours à venir, pour un second mandat ; cela à l’issue d’une session extraordinaire (élective) de l’assemblée consulaire de la CCIM. Laquelle devra être convoquée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, l’autorité de tutelle de la CCIM.



Correspondance particulière



Mamadou FOFANA, Journaliste





