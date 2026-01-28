Coopération : deux nouveaux ambassadeurs mis en route - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération : deux nouveaux ambassadeurs mis en route Publié le jeudi 26 fevrier 2026 | Présidence

Tweet

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a accordé, le jeudi 25 février 2026, une audience à deux nouveaux représentants diplomatiques du Mali à l’étranger. Ils étaient venus recevoir ses orientations avant leur prise de fonction dans leur lieu d’affectation.

Il s’agit de l’ambassadeur désigné du Mali auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et de celui appelé à représenter le Mali en Libye.

Le général de division Ibrahima Dahirou DEMBÉLÉ, nommé ambassadeur du Mali auprès du Royaume d’Arabie saoudite le 5 novembre 2025, a été le premier reçu par le Président de la Transition.

L’Officier Général a d’abord souligné qu’il entame cette nouvelle mission avec un bon état d’esprit. Il a ensuite défini sa mission en trois axes : le renforcement de la coopération économique entre le Mali et le Royaume d’Arabie Saoudite, notamment à travers la promotion de projets structurants ; la consolidation de la coopération sécuritaire, surtout dans les domaines de la formation, de l’appui technique et des échanges de renseignements ; le renforcement de la coopération sociale, culturelle et religieuse avec le Royaume d’Arabie saoudite.

Le colonel-major Maouloud Ould MOHAMED est le deuxième diplomate reçu par le chef de l’État. Il est appelé à raffermir les liens de coopération entre le Mali et la Libye.

Dans son intervention à l’issue de l’audience, l’ambassadeur Maouloud Ould MOHAMED a mis l’accent sur la sécurité régionale, le renforcement des relations économiques et les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des Maliens établis en Libye.

Les deux ambassadeurs, le général de division Ibrahima Dahirou DEMBÉLÉ et le colonel-major Maouloud Ould MOHAMED, ont exprimé leur gratitude pour la confiance placée en eux et ont réaffirmé leur détermination à accomplir avec loyauté et efficacité la mission qui leur est confiée.

Présidence de la République du Mali