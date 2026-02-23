Service nationale des jeunes : Cérémonie de départ de la 7ème cohorte pour le service militaire obligatoire. - abamako.com

Service nationale des jeunes : Cérémonie de départ de la 7ème cohorte pour le service militaire obligatoire. Publié le jeudi 26 fevrier 2026

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim FOMBA, a présidé, ce jeudi 26 février 2026, la cérémonie de départ pour Bapho de la 7ème cohorte du Service National des Jeunes (vague des fonctionnaires). La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de l’ex-SNJ, à Djicoroni-Para.



Cette 7ème cohorte est composée de 759 admis à la fonction publique de l’Etat, 634 enseignants des collectivités territoriales, 255 auditeurs de justice (session 2024-2025), 220 greffiers en chef, 602 élèves fonctionnaires stagiaires de l’École Nationale d’Administration, ainsi que 06 personnes issues de la précédente cohorte n’ayant pas encore accompli leur service militaire obligatoire.



Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim FOMBA, a affirmé que le service national des jeunes revêt un caractère obligatoire. Il a par ailleurs précisé que les fonctionnaires ne s’y étant pas encore conformés demeurent soumis à cette exigence.



Le ministre a également expliqué que cette formation constitue une opportunité pour les recrues de tisser un lien fort de fraternité, de renforcer l’unité et de consolider la cohésion sociale. Il a enfin rassuré que cette initiative s’inscrit pleinement dans le respect et la promotion des valeurs sociétales de notre pays.



Le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, M. Fassoum COULIBALY, a souligné quant à lui que l’État a aujourd’hui besoin de ressources humaines de qualité, non seulement bien formées, mais également porteuses des valeurs de la République ainsi que des principes éthiques et moraux indispensables au service public.



Il a conclu en affirmant que cette formation leur offrira les outils et les repères nécessaires pour contribuer efficacement au développement et à la modernisation de l’administration malienne, dans un esprit de responsabilité et de service public.



Les stagiaires de cette 7ᵉ cohorte du Service National des Jeunes sont ainsi conduits à Bapho pour une durée de six mois de formation militaire.