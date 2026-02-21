Finalisation du projet de feuille de route de l’An II de l’AES : discours du Gal Sadio Camara, Ministre de la Défense à la réunion des ministres de la Confédération à Ouagadougou - abamako.com

Gal Sadio Camara

Monsieur le Président de la Commission Nationale de la Confédération des Etats du Sahel du Burkina Faso;



Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, Chef de la Délégation Ministérielle du Burkina Faso;



Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, Chef de la Délégation Ministérielle de la République du Niger;



Excellences Messieurs les Ministres chargés des Affaires Etrangères de la Confédération des Etats du Sahel;



Mesdames et Messieurs les Ministres de la Confédération des Etats du Sahel;



Madame la 1ère vice-présidente, représentant le Président du Comité National, Chargé de l’Opérationnalisation de la Confédération des Etats du Sahel de la République du Niger;



Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs de la Confédération des Etats du Sahel:



Distingués participants, Mesdames et Messieurs,



Je voudrais, tout d’abord, vous transmettre les salutations cordiales et fraternelles de la délégation du Mali et, en son nom, j’adresse nos sincères remerciements au Gouvernement du Burkina Faso pour l’accueil si chaleureux et toutes les commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée à Ouagadougou, en terre africaine, en terre AES du Burkina Faso.



Le Mali s’honore de participer à cette importante réunion ministérielle, qui se tient à une étape décisive de la vie de nos trois Etats, de la vie de la Confédération des Etats du Sahel (AES).



En effet, au cours de la deuxième Session du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel, tenue à Bamako le 23 décembre 2025, Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État; Le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État du Mali, et Le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République du Niger, Chef de l’État, ont adopté des décisions majeures en lien avec les Piliers Défense et Sécurité; Diplomatie; et Développement, avec, pour objectif constant, l’amélioration du bien-être de nos populations.



Les Chefs d’Etat ont également désigné Son Excellence Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État, en qualité de Président de la Confédération des Etats du Sahel. Le Mali réitère ses chaleureuses félicitations à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE et réaffirme son entière disponibilité à accompagner le Burkina Faso pour le succès de cet important mandat.



Ce mandat a déjà commencé sous les meilleurs auspices et porte la promesse d’une réussite indéniable. En effet, la présente réunion est la parfaite illustration de l’empreinte participative, inclusive, consultative et fraternelle qui caractérise notre Confédération. En nous invitant à Ouagadougou pour examiner le projet de Feuille de route de l’An II, le Burkina démontre, une nouvelle fois, que la Confédération AES est unité, la Confédération AES est solidarité, la Confédération AES est complémentarité.



Excellences;



Mesdames et Messieurs.



La délégation du Mali se reconnait entièrement dans le projet de Feuille de route qui a été élaboré par nos frères et sœurs du Burkina Faso. Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’An I, et propose des actions et activités pertinentes en vue de la mise en œuvre de la vision impulsée par le Collège des Chef’s d’Etat.



J’adresse mes sincères félicitations à tous les collègues du Burkina Faso pour le projet initial et j’associe à ces félicitations et remerciements les Hauts Fonctionnaires de nos trois pays qui, deux jours durant, ont apporté les compléments appropriés et ont soumis à notre appréciation, un document de haute qualité.



Je ne saurais clore le chapitre des remerciements sans reconnaitre et saluer le Ministre Bassolma BAZIÉ, Président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, qui, dès l’entame du mandat burkinabé, a pris son bâton de pèlerin pour venir à la rencontre de ses frères du Mali et du Niger, afin de recueillir les orientations, la vision, les attentes et les conseils, dans notre pure tradition de concertation fraternelle.



Notre rencontre de ce jour, à savoir la « Réunion des Ministres de la Confédération des Etats du Sahel chargés des trois piliers sur l’examen et la finalisation du projet de Feuille de route de l’An II de l’AES >> nous permettra de finaliser un document capital, que nous aurons l’honneur de soumettre à l’appréciation du Collège des Chefs d’Etat.



L’adoption de la Feuille de Route est une étape importante et, d’ores et déjà, de manière proactive, nous accordons une égale importance aux modalités de mise en œuvre, de suivi et éventuellement d’évaluation de notre action commune, afin de maintenir le cap sur le bonheur des populations AES.



Dans cette dynamique, nous réitérons notre engagement à contribuer, de manière constructive, au succès mémorable de la réunion de Ouagadougou et d’œuvrer à faire de la Confédération AES un modèle d’intégration pluridisciplinaire réussi. Cette ambition rencontre déjà une réalisation notable, à travers des constances établies. Il s’agit notamment:



de l’esprit de fraternité et de convivialité qui caractérise nos actions communes:



de l’engagement résolu pour défendre, en toutes circonstances, les intérêts de la Confédération AES:



de la détermination avec laquelle la souveraineté des États de la Confédération est préservée; et



de la continuité naturelle par laquelle la cause d’un État membre de la Confédération AES devient la cause de l’ensemble de la Confédération AES.



Excellences;



Mesdames et Messieurs,



Je conclurai mes propos sur ces mots d’espoir en saluant les avancées notables réalisées par la Confédération AES, devenue une entité géopolitique incontournable dans la sous-région et en formulant les vœux de plein succès à nos travaux, pour l’intégration renforcée de nos Peuples et pour le bien de nos Nations.



Je vous remercie de votre aimable attention.





