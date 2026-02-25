Mali: Les États-Unis retirent les officiers généraux Sadio Camara, Adama Bagayoko et Alou Boi Diarra de la liste des sanctions de l’OFAC - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: Les États-Unis retirent les officiers généraux Sadio Camara, Adama Bagayoko et Alou Boi Diarra de la liste des sanctions de l’OFAC Publié le vendredi 27 fevrier 2026 | aBamako.com

Le département du Trésor des États-Unis a annoncé, ce vendredi 27 février 2026, le retrait de trois officiers généraux maliens de la liste des sanctions administrée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).





Les personnalités concernées sont le général de corps d’armée Sadio Camara, ainsi que Adama Bagayoko et Alou Boi Diarra. Leurs noms ont été supprimés de la liste des Ressortissants Spécialement Désignés (SDN), selon la mise à jour officielle publiée par l’OFAC.



Ces responsables avaient été sanctionnés par le Trésor américain pour avoir « facilité le déploiement et l’expansion » des activités au Mali de la Russie.



L’OFAC, organe du département du Trésor américain, est chargé d’administrer et d’appliquer les sanctions économiques et commerciales fondées sur les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis.



