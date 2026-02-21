Le général de division Abdoulaye Maïga sur le bilan du gouvernement en 2025: "Le Pôle national économique et financier affiche un bilan prometteur" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le général de division Abdoulaye Maïga sur le bilan du gouvernement en 2025: "Le Pôle national économique et financier affiche un bilan prometteur" Publié le samedi 28 fevrier 2026 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Général Oumar Diarra

Tweet



"Les recouvrements effectués par les services d'assiette et de recouvrement se sont élevés à 2418,935 milliards F CFA en 2025" "La crise du carburant a révélé la force de la résilience nationale et la discipline citoyenne"



Le gouvernement par la voix du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga vient de présenter ses vœux de nouvel an 2026 au président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, au Palais de Koulouba. Une belle occasion pour le chef de gouvernement de faire le bilan depuis sa nomination à la Primature. Un bilan jugé très satisfaisant malgré le contexte très difficile. "Le 21 novembre 2024, en accordant votre confiance au gouvernement, vous avez imprimé une orientation claire, lucide et résolue à la trajectoire de la Transition. Les huit axes que vous avez définis constituent une feuille de route harmonieuse, cohérente et ambitieuse, traduisant une vision structurée et porteuse d'espoir pour l'avenir. Conformément à vos directives, le gouvernement a inscrit ces orientations au cœur du Plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2026. Vous avez fait de la sécurité la priorité absolue, car elle conditionne toute construction nationale durable. Sous votre conduite éclairée, des progrès significatifs ont été enregistrés dans ce domaine stratégique. Le renforcement des Forces de défense et de Sécurité s'est traduit par la modernisation des équipements militaires, l'amélioration de la qualité de la formation et des capacités opérationnelles, le recrutement de nouveaux effectifs, la formation continue des troupes, leur réorganisation ainsi que leur réarmement moral", précisera-t-il. Avant de préciser que "le Mali, maître désormais de ses orientations, s'est affranchi des tutelles injustes pour affirmer une diplomatie fondée sur la dignité, l'égalité et la coopération mutuellement avantageuse". Et pour la petite histoire, "l'Etat a renoncé aux recettes douanières à hauteur de 164,838 milliards de F CFA, dont 156,926 milliards au titre des exonérations sur les biens importés par EDM-SA et sur les importations de denrées alimentaires". Voici en intégralité le discours prononcé à cette occasion par le Premier ministre.





Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Par la grâce du Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie empreinte de solennité : celle de la présentation des vœux, moment de communion républicaine de gratitude et d'engagement renouvelé au service de l'État et du peuple malien. En cette circonstance solennelle, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la Transition, de vous présenter, au nom du Gouvernement et en mon nom propre, nos vœux les plus sincères de santé, de paix intérieure, de clairvoyance et de réussite dans l'accomplissement de votre haute mission. Ces vœux s'étendent à votre famille, à vos proches ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs qui vous accompagnent, jour après jour, dans la noble œuvre de refondation nationale.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Le 21 novembre 2024, en accordant votre confiance au Gouvernement, vous avez imprimé une orientation claire, lucide et résolue à la trajectoire de la Transition. Les huit axes que vous avez définis constituent une feuille de route harmonieuse, cohérente et ambitieuse, traduisant une vision structurée et porteuse d'espoir pour l'avenir.



Conformément à vos directives, le Gouvernement a inscrit ces orientations au cœur du Plan d'Action Gouvernemental pour la période 2025-2026. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la Transition, d'en développer certaines, tant elles sont déterminantes pour la renaissance du «Mali Kura».





Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Vous avez fait de la sécurité la priorité absolue, car elle conditionne toute construction nationale durable. Sous votre conduite éclairée, des progrès significatifs ont été enregistrés dans ce domaine stratégique. Le renforcement des Forces de Défense et de Sécurité s'est traduit par la modernisation des équipements militaires, l'amélioration de la qualité de la formation et des capacités opérationnelles, le recrutement de nouveaux effectifs, la formation continue des troupes, leur réorganisation ainsi que leur réarmement moral.



Dans le même élan, le contrôle territorial de l'État s'est consolidé grâce à la pression constante exercée contre les groupes armés et terroristes. Les opérations coordonnées ont permis d'affaiblir considérablement ces groupes, de perturber leurs réseaux et de réduire leurs capacités de nuisance. L'autorité de l'État s'est ainsi renforcée, avec la réouverture progressive des services administratifs dans les zones libérées, le rétablissement de la justice et des services sociaux de base, traduisant la volonté ferme de restaurer l'ordre, la dignité et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national.Dans cette dynamique de stabilisation, l'organisation réussie de la 1ère édition du Salon international de la Défense et de la Sécurité intitulé 'Bamako Expo-2025' ou «BAMEX-2025» a constitué un signal fort de résilience nationale et de confiance retrouvée. Cet événement a démontré que le Mali, malgré les défis sécuritaires, est capable d'assurer la protection de grands rassemblements tout en favorisant les échanges commerciaux et culturels.



Grâce à l'ensemble de ces efforts, les populations ressentent davantage la présence protectrice de l'État et nourrissent un espoir renouvelé quant à la stabilisation durable et au redressement de notre pays.





Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Les réformes politiques et institutionnelles que vous avez initiées ont permis d'accroître la transparence dans la gestion publique, de moderniser progressivement l'administration et de mener une lutte déterminée contre les pratiques qui entravaient l'efficacité de l'État.



Au plan structurel, des actions importantes ont été engagées par le Gouvernement pour renforcer l'efficacité du service public dont entre autres, l'opérationnalisation du Système intégré de Gestion des Ressources humaines des Fonctions publiques de l'État et des Collectivités territoriales (SIGRH), visant à maîtriser les effectifs et les salaires des agents publics ; la mise en place de boîtes à suggestions, permettant de recueillir l'avis des usagers et d'orienter les mesures d'amélioration des prestations publiques.



Sous votre impulsion, les actions de lutte contre la corruption ont ciblé la poursuite systématique des pratiques illégales fragilisant l'État et le renforcement des structures de contrôle et d'audit. Ces initiatives témoignent de la ferme volonté politique de garantir un État fort, efficace et respectueux des principes de transparence et de probité.



Le nouveau visage de la justice malienne résulte d'une ambitieuse réforme structurelle, juridique et organisationnelle, portée par la volonté de faire de l'institution judiciaire un pilier incontournable de la refondation de l'État. Les recrutements massifs de personnels judiciaires et pénitentiaires, conjugués à la création de nouvelles structures, ont déjà produit des résultats tangibles. La lutte contre l'impunité progresse de manière significative, tandis que la corruption, la délinquance économique et financière et la cybercriminalité font désormais l'objet d'actions ciblées et efficaces.





Le Pôle national économique et financier, outil central de cette dynamique, affiche un bilan prometteur. Parallèlement, l'ensemble des administrations de l'État contribue activement à cette mission à travers le contrôle, l'inspection, la transparence, la vérification et le renseignement.



La nouvelle dynamique judiciaire appelle désormais à aller plus loin en renforçant la traçabilité et la transparence dans la gestion des affaires publiques, en intensifiant la recherche et l'identification des criminels économiques et financiers, en protégeant le patrimoine de l'État et en sanctionnant avec fermeté toute atteinte aux biens publics. Elle implique également le développement d'actions pédagogiques et dissuasives et le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, conditions indispensables pour encourager les investisseurs nationaux et étrangers et soutenir le développement économique du pays.



Le Forum National sur la Justice, tenu les 30 et 31 octobre 2025 à Bamako, constitue un exemple remarquable d'ouverture de l'institution judiciaire aux débats et observations des citoyens. Avec bienveillance et humilité, l'institution a accueilli des critiques, suggestions et propositions visant à améliorer la qualité de l'administration et de la distribution de la justice.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Vous avez instruit le Gouvernement de travailler sans relâche à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. À cet égard, le monde rural a bénéficié d'un soutien constant à travers des programmes d'irrigation, l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des semences, la mécanisation progressive, la relance de la filière cotonnière et la consolidation des cultures vivrières. L'agriculture malienne, qui fait vivre la majorité de nos compatriotes, est au cœur de votre vision de souveraineté économique. Les efforts engagés par le gouvernement ont permis d'améliorer la résilience de notre agriculture, très largement exposée aux aléas climatiques. Ainsi, d'importants acquis ont été obtenus, notamment la disponibilité de terres irriguées, l'accès et la qualité des intrants agricoles, les différents soutiens aux producteurs de riz, de mil, de sorgho, de maïs, ainsi que la promotion de l'agro-industrie et des filières à forte valeur ajoutée. Face au renchérissement des coûts internationaux, l'Etat a consenti d'importants efforts en vue de contenir l'inflation et apporter un soutien massif au pouvoir d'achat de la population.





A titre illustratif, l'État a renoncé aux recettes douanières à hauteur de 164,838 milliards de F CFA, dont 156,926 milliards au titre des exonérations accordées sur les biens importés par EDM-SA et sur les importations de denrées alimentaires essentielles, notamment le riz et le sucre.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Suivant votre impulsion, notre pays a franchi des étapes importantes dans la sauvegarde des principaux cours d'eau, la résilience climatique, l'assainissement et la gestion durable des ressources naturelles. Des investissements de plus de 4,5 milliards de FCFA ont permis de sécuriser les berges du fleuve Niger à Mopti, d'améliorer les infrastructures fluviales à Konna et de garantir une meilleure navigabilité grâce aux travaux de dragage. Ces actions renforcent la protection des populations contre les inondations et sécurisent les activités économiques traditionnelles. Dans le Delta intérieur et sur le tracé de la Grande Muraille Verte, 118 sous-projets de restauration ont été déployés pour un montant de 6,9 milliards de F CFA, touchant directement 142 000 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des jeunes.



En vue de bâtir un système d'assainissement moderne capable de traiter efficacement les déchets liquides, de réduire les risques sanitaires et de promouvoir des solutions de valorisation orientées vers l'économie circulaire, des investissements significatifs ont été réalisés notamment : l'ouverture de la station de traitement des boues de vidange (STBV) de Bougouni ; la réhabilitation de la station d'épuration de l'Hôpital du Mali ; le démarrage des travaux de la STBV de Tienfala et la mise en route des activités de valorisation des boues de vidange à la STBV de Koulikoro.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Suivant vos hautes instructions, la question énergétique est devenue une priorité nationale, tant elle conditionne la souveraineté économique et l'amélioration du bien-être des populations.



Concernant la résolution de la crise énergétique que traverse notre pays, il convient de souligner que, sur la base des propositions issues des concertations avec les parties prenantes, un plan unique a été élaboré. Ce plan poursuit deux objectifs majeurs, porter la fourniture d'électricité à 80 % par jour à partir du début du mois de Ramadan 2025 et atteindre une disponibilité de 24 heures sur 24 avant fin décembre 2026.



La mise en œuvre de ce plan a permis une amélioration notable de la fourniture d'énergie grâce aux efforts du Fonds de Soutien aux Projets d'Infrastructures de Base et de Développement Social. Nous saluons ici l'endurance, la résilience et l'indulgence des populations qui ont supporté ces moments difficiles.



Grace à vos œuvres sociales, la dynamique de sécurisation de la fourniture d'eau et d'électricité a été renforcée dans plusieurs centres hospitaliers et voies publiques.



Dans le respect de vos hautes orientations, le pays avance vers la construction de centrales photovoltaïques dans plusieurs régions, l'électrification rurale décentralisée au profit des communes éloignées et l'extension des mini-réseaux électriques pour offrir une énergie fiable aux ménages et aux petites entreprises. Ainsi, le Gouvernement a engagé la réhabilitation de plusieurs centrales thermiques pour augmenter rapidement la capacité disponible, accéléré les projets solaires afin de réduire la dépendance aux combustibles importés et planifié de nouvelles interconnexions régionales dans le cadre des partenariats stratégiques du Mali. La création de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et des Bioénergies (ANERB) et la signature d'un accord de coopération avec la Fédération de Russie pour la production d'énergie nucléaire civile ouvrent une nouvelle ère pour notre souveraineté énergétique.



Parallèlement, les efforts portent sur la modernisation du réseau de distribution, la réduction des pertes techniques, l'extension des réseaux et la mise en place d'une gestion plus transparente et plus performante du service public de l'électricité.



S'agissant de l'accès à l'eau potable, des progrès importants ont été réalisés. Le Gouvernement a réhabilité 91 points d'eau et créé plus de 1 200 nouveaux points d'eau modernes. À Bamako, 150 kilomètres de réseau ont été mis en service et près de 12 000 ménages ont été raccordés à l'eau potable. Les travaux d'alimentation en eau se poursuivent également à Tombouctou et à Kayes, afin d'augmenter durablement les capacités de production. Enfin, une convention de plus de 60 milliards de F CFA a été signée pour améliorer l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays, notamment à Mopti-Sévaré, San, Bamako, Dioïla, Ouéléssébougou et Bafoulabé



Grâce à ces réformes structurantes, le Mali avance résolument vers la souveraineté énergétique tout en préparant les bases d'un développement industriel endogène.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Dans un monde caractérisé par des enjeux géopolitiques aussi importants que complexes, qui dépassent largement nos frontières, la défense des intérêts stratégiques de notre pays et la restauration de son image de marque sur la scène internationale constituent des enjeux majeurs pour le Gouvernement. Sous votre leadership, notre diplomatie a connu une dynamique nouvelle et remarquable.



Le Mali, maître désormais de ses orientations, s'est affranchi des tutelles injustes pour affirmer une diplomatie fondée sur la dignité, l'égalité et la coopération mutuellement avantageuse.



Le renforcement des alliances stratégiques avec plusieurs pays frères d'Afrique, ainsi que d'autres nations partenaires, a favorisé l'intensification des échanges économiques, sécuritaires et culturels et consolidé la coopération Sud-Sud.



Au plan diplomatique, l'année 2025 a été intense en activités et surtout en évolution constructive dans le cadre de la mise en œuvre des principes constitutionnels qui guident l'action publique et, par définition, l'action extérieure de notre pays.



Conformément aux axes prioritaires définis au Gouvernement, l'outil diplomatique a œuvré à faire respecter, par tous les partenaires du Mali, la souveraineté de l'Etat ainsi que les choix souverains et les intérêts du Peuple. Tout en saluant les partenaires sincères du Mali qui ont compris et adhéré à ces principes, les tentatives d'isolement ont été, hélas, observées en de nombreuses occasions. En dépit de ces défis qui nous ont été imposés, le Peuple malien, digne et résilient, a encore donné la preuve que "le Bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais".



L'année 2025, c'est aussi et surtout la poursuite et le renforcement des actions entrant dans le cadre de la Présidence de la Confédération des Etats du Sahel (AES).



Alors que nous venons de tenir la deuxième session du Collège des Chefs d'Etat de la Confédération AES, nous pouvons nous réjouir des avancées remarquables de notre Confédération.



Sans faire un bilan exhaustif, force est de reconnaître, que grâce à l'excellente coopération, la fraternité de tous les instants, et l'esprit panafricain qui animent Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'Etat et Le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, Chef de l'Etat, la Confédération AES, est devenue une réalité géopolitique reconnue et désormais respectée au niveau sous-régional, régional et international. Les partenariats bilatéraux noués témoignent à suffisance de la place de l'AES sur la scène internationale.



Les victoires militaires et progrès sécuritaires enregistrés dans le cadre de la Force Unifiée de l'AES ne laissent place à aucun doute sur la justesse de notre paradigme, à savoir compter, en premier chef, sur nos forces endogènes.



Les projets structurants ainsi que les mesures prises dans le domaine du développement confédéral promettent des perspectives heureuses au bénéfice de nos populations et cela, dans une dynamique de souveraineté économique, grâce, entre autres, à la mobilisation des ressources confédérales à travers le prélèvement confédéral et la gestion desdites ressources et autres mécanismes de développement par la Banque Confédérale d'Investissement et de Développement (BCID-AES).



Dans le même temps, nous sommes demeurés fidèles à notre engagement panafricain, en prenant des mesures fortes visant le brassage des populations et la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest.



En guidant le Mali vers une posture proactive au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), vous avez offert à notre peuple une perspective nouvelle d'intégration, de solidarité et de sécurité collective.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État,



Votre vision de placer l'être humain au cœur du processus de refondation a permis au Gouvernement de renforcer les programmes d'assistance aux ménages vulnérables, de soutenir les déplacés internes et d'améliorer la résilience des communautés fragiles. Le lancement de programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché ainsi que le développement de l'entrepreneuriat jeune et féminin témoignent de votre engagement constant envers l'inclusion sociale.



Par votre sens du dialogue, vous avez permis d'anticiper et de désamorcer plusieurs tensions sociales, restaurant ainsi un climat favorable à la cohésion nationale.



En procédant, le 10 novembre 2025, au lancement du Projet présidentiel d'urgence de construction de 15 hôpitaux, vous avez posé l'un des fondements majeurs de la renaissance du Mali. Ce vaste programme de modernisation des infrastructures sanitaires constitue un chantier prioritaire du Gouvernement.



La mise en place des équipes mobiles polyvalentes dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka, ainsi que l'installation de 7 cliniques modulaires dans des districts sanitaires d'accès difficile (Kolokani, San, Kolondiéba, Douentza, Bandiagara, Nioro et Ménaka) constituent déjà des acquis majeurs.



Pour donner à notre jeunesse les moyens de bâtir le Mali Kura, le Gouvernement a engagé des réformes importantes dans l'éducation. Les programmes scolaires sont modernisés, les infrastructures éducatives rénovées et la qualité de l'enseignement renforcée.



Dans le domaine de la formation professionnelle, des efforts soutenus ont permis de mettre en place des formations mieux adaptées aux besoins réels de l'économie.



Ces actions visent aussi à accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du numérique, de la mécanique et de l'artisanat, en encourageant l'auto-emploi et la création de micro-entreprises



Dans le cadre du renforcement de l'employabilité, 2 682 jeunes ont bénéficié de stages de formation professionnelle dans les services publics et assimilés, ainsi que de stages de qualification dans les entreprises privées.



Le Projet de promotion de l'accès au financement, de l'entreprenariat et de l'emploi au Mali (Pafeem), exécuté à travers les Travaux publics à Haute intensité de main-d'œuvre (TP-Himo), a permis de créer 23 500 emplois, dont 12 600 permanents et 10 900 temporaires, dans les régions du Centre et du Nord, pour un montant de 4,3 milliards de FCFA. Les jeunes sont de plus en plus encouragés à s'engager dans les actions de mobilisation nationale, les programmes de volontariat et les initiatives de promotion de la paix et de l'unité nationale. À cet égard, le lancement du Programme à Impact Rapide offrira de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle, notamment aux jeunes et aux femmes vulnérables. Il contribuera ainsi à la lutte contre la pauvreté, tout en renforçant la paix et la sécurité dans notre pays.



Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les efforts consentis pour l'amélioration de la gouvernance ont permis d'établir un climat apaisé : aucun incident violent n'a été enregistré depuis le début des activités pédagogiques en novembre 2024.



La création des universités dans les régions se poursuivra afin de renforcer le service public de l'enseignement supérieur et de répondre aux défis actuels et futurs de notre Nation.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des agents de l'État, des avancées notables ont été enregistrées.



Conformément à vos hautes instructions, les traitements des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que les salaires de base des travailleurs régis par le Code du travail et des enseignants contractuels, ont été revalorisés. Cette mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, représente un effort financier de près de 105 milliards de F CFA.



Par ailleurs, la valeur indiciaire augmentera progressivement, passant de 400 à 470 francs CFA à l'horizon 2030.



Dans le domaine du dialogue social, les efforts consentis ont permis le paiement des droits des travailleurs compressés de plusieurs sociétés et entreprises publiques Huicoma, Smecma, Comatex, Azalaï Hôtel Tombouctou, Itema pour un montant global de 5 821 681 815 F CFA.



Le processus se poursuit pour le paiement du reliquat dû aux anciens travailleurs de Comatex n'ayant pas encore fourni de compte bancaire. Pour les 32 autres sociétés portées par l'Association des travailleurs compressés du Mali (ATCM) et l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), les droits sont évalués à 18 395 441 042 F CFA. Un protocole d'accord, en cours de finalisation, fixera les modalités de paiement en trois tranches. Concernant les partants volontaires à la retraite, un protocole a été signé le mardi 4 novembre 2025 entre le Gouvernement, l'UNTM et les Associations de partants volontaires victimes du Programme d'ajustement structurel. Le montant de 9 144 379 490 F CFA sera payé sur trois ans, à compter de janvier 2026, dans les comptes individuels des bénéficiaires.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Héritier de grandes civilisations et de puissants empires qui ont marqué l'histoire, le Mali puise sa force dans des valeurs profondes et anciennes, témoins de la grandeur de notre passé.



Aujourd'hui plus que jamais, ce riche patrimoine nous interpelle. Il appelle un intérêt renouvelé, l'éveil de nouvelles vocations et une mobilisation collective au service de la mère patrie.



C'est dans cette dynamique que les valeurs culturelles de notre pays ont été mises à l'honneur tout au long de l'année 2025, que vous avez bien voulu déclarer "Année de la Culture". Par cette décision visionnaire, vous avez souhaité "offrir à la jeunesse une culture du Mali Kura" et "inculquer aux jeunes du Mali les valeurs sociétales", afin de revitaliser durablement l'ensemble de nos territoires.



Les différents événements organisés sur toute l'étendue du pays ont fortement contribué à cette revitalisation culturelle. Plus de soixante-cinq (65) manifestations culturelles ont été soutenues par le Gouvernement dans le cadre de l'Année de la Culture au Mali, témoignant de l'engagement de l'État en faveur de la promotion de notre patrimoine et de nos talents artistiques.



Dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à une même Nation, de favoriser le brassage et l'interpénétration des populations, de consolider le vivre-ensemble et de promouvoir une culture de paix et de citoyenneté, le Gouvernement du Mali a organisé, du 18 au 28 décembre 2025 à Tombouctou, la Biennale artistique et culturelle sous le thème : «Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau». Les activités menées à cette occasion ont contribué à sauvegarder notre identité culturelle nationale et à mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique du Mali.



Par ailleurs, l'organisation de la Semaine de la Fraternité de l'AES, tenue du 3 au 9 février 2025 à Ségou, contribua à renforcer les liens et la coopération entre les communautés de l'espace AES. Liés par un cordon ombilical, l'histoire, la géographie et la culture, les trois pays de la Confédération AES ont décidé de mutualiser leurs forces pour faire face à toute forme d'adversité et lutter résolument contre le terrorisme.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



L'année 2025 a été marquée par une crise des hydrocarbures, sans précédent, provoquée par des terroristes désemparés et sous pression des Forces Armées et de Sécurité. Elle touché toutes les couches de la population. Cette situation, d'une ampleur exceptionnelle, a mis à l'épreuve, la résilience de notre économie, perturbé la mobilité des personnes et des biens et fragilisé plusieurs secteurs, du transport au commerce, en passant par l'agriculture et l'industrie.



Sous votre leadership éclairé, le Gouvernement a pris une série de mesures d'urgence pour atténuer les effets de cette crise notamment l'augmentation des volumes importés pour reconstituer les stocks nationaux, le contrôle et le renforcement des circuits de distribution, la lutte rigoureuse contre la spéculation et la contrebande, la sécurisation de l'acheminement et des stocks stratégiques, la mise en place d'un mécanisme de suivi en temps réel pour anticiper les ruptures.



Ces mesures ont permis d'éviter la paralysie totale de l'économie nationale et de rétablir progressivement l'approvisionnement de notre pays.



La crise du carburant a révélé la force de la résilience nationale et la discipline citoyenne. Ceux qui prédisaient l'effondrement du Mali ont été désarçonnés par la résistance collective et la détermination du peuple malien. Au-delà des réponses immédiates, le Gouvernement a engagé des réformes profondes pour éviter la répétition de telles crises notamment la restructuration de la chaîne d'importation et de distribution, le renforcement des capacités de stockage stratégique, la réorganisation des mécanismes de régulation du secteur, la diversification des sources d'approvisionnement.



En cette période de tension, vous avez su rappeler l'importance de la solidarité, de la discipline et du patriotisme. Votre appel au calme et à la responsabilité a été déterminant pour préserver la paix sociale.



À votre suite, Excellence Monsieur le Président de la Transition, permettez-moi de renouveler nos hommages appuyés à l'endroit, des chauffeurs qui ont fait don de leur personne à la Nation, parfois jusqu'au sacrifice ultime, ainsi que des importateurs de pétrole. Les distinctions que vous leur avez décernées portent le sceau d'une Nation reconnaissante, une Nation digne, qui refuse de courber l'échine. Le Mali éternel se souviendra du sang versé sur ses routes, symbole du courage, du dévouement et de l'esprit de sacrifice de ses fils.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Dans un contexte mondial incertain, vous avez permis au Mali de maintenir sa stabilité macroéconomique tout en ouvrant la voie à une croissance plus inclusive.



L'économie malienne a fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques ainsi que les effets persistants des sanctions économiques et financières de la Cédéao et de l'Uémoa.



Dans ce contexte difficile, le Gouvernement a poursuivi ses efforts pour assurer une gestion efficiente des finances publiques et maintenir une trajectoire de croissance positive.



Malgré la conjugaison de multiples chocs, l'inflation au Mali a pu être contenue. L'utilisation rationnelle des ressources internes a permis d'assurer le financement des dépenses essentielles de l'État, en l'absence de toute aide budgétaire.



Au 31 décembre 2025, les recouvrements effectués par les services d'assiette et de recouvrement se sont élevés à 2418,935 milliards F CFA.



Dans le même temps, le Trésor a procédé au paiement régulier des mandats budgétaires pour un montant de 3 042,360 milliards F CFA, contre des mandats admis totalisant 3 272,868 milliards F CFA.



En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP), le Mali a été officiellement retiré de la liste grise lors de la réunion plénière du Groupe d'Action Financière International (GAFI), tenue le 13 juin 2025. Ce retrait constitue une avancée majeure puisqu'il renforce l'image institutionnelle du pays, rassure la communauté des investisseurs et améliore l'attractivité de notre économie en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre.



Dans la lutte contre la fraude et les trafics illicites, les services des Douanes ont mené des opérations d'envergure ayant abouti à la saisie de marchandises frauduleuses et dangereuses.



À titre d'illustration, ont été saisis : 743 kg d'or, 7 707 148 dollars, 760 775 euros, 3 fusils, 7 500 munitions, 5 289 détonateurs, 3 275 cordons détonateurs et 56 171 paralysants. Ces opérations, menées sous un leadership ferme et déterminé, contribuent non seulement à renforcer les recettes de l'État, mais également à protéger la santé publique et la sécurité nationale, tout en dissuadant les réseaux criminels.



Dans le cadre de la digitalisation de l'administration publique, la phase pilote du projet TrésorPay est en cours dans plusieurs structures notamment le commissariat de police de l'ACI 2000, la Brigade de gendarmerie de Faladié, la mairie de la Commune IV, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique (Ciar), l'Autorité de protection des données à caractère Personnel (APDP) et la direction générale des Transports pour l'encaissement des recettes liées aux cartes grises.



La digitalisation des moyens de paiement se poursuivra afin de permettre au Trésor public de disposer d'un dispositif complet d'émission de monnaie électronique, couplé à un système indépendant et sécurisé d'encaissement des recettes et de paiement des dépenses publiques.



Dans le même temps, d'autres réformes seront renforcées pour améliorer la transparence de la gestion financière, soutenir la mobilisation des ressources internes et consolider les acquis.



Suivant vos directives, le Gouvernement a engagé une transformation profonde pour inscrire l'émergence d'un secteur minier plus performant dans la durabilité sociale, économique et environnementale.



A cet égard des mesures ont été préconisées pour assurer le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux ; le développement des infrastructures dans les zones minières ; la valorisation des compétences locales ; l'intensification de la recherche géo scientifique pour ouvrir de nouveaux pôles miniers. Malgré de nombreux défis, le secteur minier a contribué de manière significative à l'économie nationale. La mise en exploitation des mines de lithium de Goualamina et de Gouanala, avec une production annuelle de plus de 500 000 tonnes de spodumène, propulse notre pays au premier rang des producteurs africains de lithium.



Quant à la mine de Bougouni, elle a déjà généré plus de 25 milliards FCFA de revenus au profit des opérateurs nationaux. En fin septembre 2025, la production d'or se situait à 30,2 tonnes, et devrait atteindre environ 40 tonnes en fin d'année si la tendance se maintient.



La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali (Sorem-Mali SA) poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique à travers l'acquisition d'actifs miniers et la formation de partenariats avec des investisseurs. La signature du contrat avec la société américaine 'Flagship' pour la relance de Morila SA constitue un jalon majeur. D'autres projets entreront en phase opérationnelle prochainement dans le Mali Ouest, le Mali Sud et le Nord.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



En matière d'amélioration du cadre de vie des populations en milieu urbain, l'année 2025 a été marquée par des avancées significatives. Dans le District de Bamako, 210 km de caniveaux et 59 km de collecteurs ont été curés. Les servitudes des marigots ont été libérées, et les opérations de nettoyage des points noirs de déchets solides ont démarré. À ce jour, 30 000 m³ de déchets ont été évacués.



S'agissant de la maîtrise de la croissance urbaine et de la planification du développement, les Schémas Directeurs d'Urbanisme des localités de Koutiala, Bougouni, Kéniéba et Dioïla ont été revus en vue de les adapter aux nouvelles réalités et défis liés à l'urbanisation galopante. Par ailleurs, 882 logements sociaux, représentant la première tranche des 1521 logements en cession directe, ont été attribués. L'immatriculation de 429 hectares de réserves foncières pour la construction de futurs logements sociaux a également été lancée.



En matière de gestion domaniale et de sécurisation du foncier, les efforts ont permis d'assurer une mobilisation de 87 % des recettes prévues par la Loi de finances ; la réduction du prix de cession et des redevances sur les terrains urbains et ruraux du domaine privé de l'Etat ; le lancement de l'opération d'immatriculation systématique de 81 000 parcelles ; l'attribution d'un Numéro d'identification cadastral (Ninacad) à plus d' un million cinq cent (1,5 millions) de parcelles dans le district de Bamako et les régions de Ségou, Koulikoro et Sikasso ; la clôture des registres fonciers provisoires dans les régions de Kayes, Nioro, Sikasso et Mopti.



Cette dynamique se poursuivra dans d'autres régions du pays.



En matière d'aménagement du territoire, d'importants travaux ont été réalisés, notamment la mise en place et l'opérationnalisation du Système d'information géographique de l'aménagement du territoire (SIGAT).



Les perspectives s'articulent autour de l'extension de la décharge du district de Bamako, de l'attribution de 639 logements en cession directe (deuxième et troisième tranches) et de la consolidation de l'informatisation de la gestion foncière, notamment par l'intégration progressive des outils au Système d'Information sur les Titres fonciers et l'immobilier (Sitfi).



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Suivant vos hautes orientations, le Gouvernement a posé les fondations d'un État souverain, résilient et capable de relever les défis de son développement. La préservation des acquis obtenus au cours de cette année exige l'engagement de tous : citoyens, acteurs publics, secteur privé, société civile.



Conscient que la souveraineté ne se décrète pas mais se construit, s'incarne et se défend au quotidien, sous votre leadership le Gouvernement a lancé l'élaboration d'une Stratégie nationale de mobilisation générale de la population pour la cohésion nationale et la participation citoyenne à l'effort collectif de réponse à la situation sécuritaire.



Cette nouvelle initiative vise à faire de chaque Malien un acteur engagé, responsable et conscient de son rôle dans la refondation nationale. Cette détermination à œuvrer pour la cohésion sociale et la sécurité, constitue le rempart le plus sûr contre les forces du mal qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, cherchent à diviser notre pays.



Grâce à cet esprit de responsabilité et de solidarité se construit le Mali Kura : un Mali debout, uni, vigilant, déterminé, juste, prospère et pleinement souverain.



Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Au moment où s'ouvre une nouvelle année, le gouvernement renouvelle sa fidélité, sa loyauté et sa détermination à poursuivre, sous votre leadership inspiré, l'œuvre de refondation du Mali.



Que le Tout-Puissant nous guide, éclaire nos choix et nous accorde la force de bâtir un Mali plus fort, plus juste, plus uni et résolument tourné vers l'avenir".



