Méfaits du dopage, de la drogue et du VIH/SIDA : Les agents de la police nationale et de la protection civile sensibilisés par le CMS Publié le samedi 28 fevrier 2026

© aBamako.com par TAPE Serge

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba et celui de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Aly Mohammedine, ont co-présidé, le 19 février 2026, dans la salle de conférence de l'Ecole nationale de police, le lancement de la journée de sensibilisation des agents de la police nationale et de la protection civile sur la prévention, la lutte contre le VIH/Sida et les méfaits du dopage, de la drogue et du VIH/Sida. C'était en présence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la protection civile, de la directrice générale du Centre de médecine du sport, du représentant du secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le VIH/Sida.





près le discours de bienvenue du commandant des Ecoles et centres de formation de la police nationale, le ministre Daoud a rappelé que le dopage consiste à utiliser des substances ou des méthodes interdites afin d'augmenter artificiellement les performances physiques ou mentales d'un individu, ajoutant que les conséquences de l'abus de ces produits, le plus souvent administrés à des doses supra-thérapeutiques, sont multiples, avec des effets à long et court terme sur la santé physique et mentale.



Quant au VIH, selon lui, il demeure un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale, bien que des progrès scientifiques permettent aujourd'hui d'envisager la fin de l'épidémie d'ici 2030, malgré la persistance des défis structurels.



A l'en croire, à 4 ans du délai volontairement accepté par les États-Unis pour mettre fin au VIH/Sida comme menace pour la santé mondiale et satisfaire nos objectifs pour 2030 exige au Mali de s'attaquer de front aux défis actuels en matière de santé publique, afin d'accélérer les progrès à réaliser et atteindre enfin l'objectif 2030. Avant de rappeler qu'il est urgent d'agir sur les impacts dévastateurs sur les populations en général, et les militaires en particulier, qui sont aussi et surtout des populations jeunes, mobiles et très actives.



Réduction des capacités opérationnelles



Pour les Forces armées et de sécurité, dira le ministre, les conséquences peuvent être, entre autres, la réduction des capacités opérationnelles ; la limitation des déploiements ; le déclin physique et émotionnel chez les personnes infectées ; les risques pour les communautés ; la stigmatisation et la discrimination anéantissant le moral des troupes.





Dans le milieu militaire, dira-t-il, le sport n'est pas qu'un simple instrument de performance. Il est, bien évidemment, un outil d'éducation, de formation, d'aptitude, et un puissant levier de cohésion et de solidarité. En tout temps et en tous lieux, le militaire est appelé à incarner la rigueur, l'endurance et l'exemplarité. Pour lui, il est une évidence incontestable que ces fléaux sont incompatibles avec la mission des Forces armées et de sécurité car, ces fléaux affaiblissent et réduisent leurs rendements et leurs capacités opérationnelles. "C'est donc un véritable enjeu pour notre institution et une urgence absolue d'agir en combinant sensibilisation et répression", a-t-il indiqué.



A ses dires, il est essentiel de mener des actions ciblées pour renforcer la prise de conscience et améliorer les connaissances sur les dangers du dopage et du VIH/Sida. "Ces actions ont pour but de fournir aux publics cibles des informations fiables, susceptibles de promouvoir des comportements sains parmi la population en général, les jeunes militaires en particulier", a-t-il ajouté. A cet effet, poursuivra-t-il, pour l'adoption de comportements responsables, les interactions porteront sur : les dangers du dopage, ses conséquences sur la santé et la carrière professionnelle ; les mécanismes du VIH/Sida, les modes de transmission, ainsi que les méthodes de prévention et de gestion ; les comportements sains et responsables au sein de la troupe ; identification des substances interdites et la compréhension des règles internationales sur le dopage.



Accompagnement de très haut niveau





Pour une meilleure appropriation des problématiques du VIH/Sida, de la drogue et du dopage, les illustrations se feront à travers des conférences et des séances pratiques, avec une combinaison de présentations théoriques et des activités pratiques. Et le ministre d'assurer les participants de l'accompagnement de très haut niveau, d'experts en santé publique, de médecins spécialisés dans la lutte contre le dopage et le VIH/Sida, et de représentants des institutions sportives et sanitaires nationales.



Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a laissé entendre que les agents de la police nationale et de la protection civile sont des forces vives de la nation, garants de l'ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, mais aussi des valeurs républicaines qui fondent notre Nation. A ce titre, dira-t-il, leur rôle ne se limite pas seulement à l'application de la loi, ils sont également des éducateurs, des modèles et des bâtisseurs de citoyenneté.



Selon lui, le thème de cette journée n'est pas un sujet ordinaire parce qu'il touche à la santé publique, à la jeunesse, à l'éthique, à la sécurité nationale et à la dignité humaine. Il poursuivra que le dopage dans le sport, loin d'être un simple problème de performance, est une menace réelle. Car, il détruit la santé des jeunes, fausse les valeurs du sport, encourage la tricherie et ouvre souvent la voie à la consommation de substances illicites plus dangereuses encore



Quant à la drogue, martèlera-t-il, elle est un fléau silencieux et dévastateur qui fragilise nos familles, alimente la criminalité, compromet l'avenir de notre jeunesse et affaiblit la cohésion sociale. Avant de renchérir qu'aucune nation ne peut prétendre se développer durablement en laissant prospérer ce mal.





Prise de conscience personnelle des dangers



En ce qui concerne le VIH/Sida, le ministre Fomba a fait remarquer qu'il demeure une réalité préoccupante. Malgré les progrès accomplis, ajoutera-t-il, la désinformation, la stigmatisation et les comportements à risque continuent de favoriser sa propagation, en particulier chez les jeunes.



Face à ces fléaux, poursuivra-t-il, les plus hautes autorités ne font aucun effort pour faire de la prévention, de l'éducation et de la responsabilité leur arme fatale. "C'est tout le sens de cette journée de sensibilisation, qui vise à renforcer les capacités de nos Forces de sécurité et de protection civile afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre ces fléaux", a-t-il souligné. A travers cette séance de sensibilisation, précisera-t-il, il est attendu des agents de la police nationale et de la protection civile une prise de conscience personnelle des dangers liés au dopage, à la drogue et au VIH/Sida ; un comportement exemplaire, fondé sur l'éthique, la discipline et le respect des valeurs républicaines ; un engagement citoyen fort, afin de relayer les messages de prévention auprès des populations, notamment des jeunes et des sportifs. Il a tenu à rappeler que la construction citoyenne, qui est au cœur des missions de son département, repose sur des femmes et des hommes intègres, responsables, conscients de leur rôle et profondément attachés à l'intérêt général. C'est pourquoi, il a invité les participants à suivre cette session avec assiduité et ouverture d'esprit, à poser des questions, à partager leurs expériences et à s'approprier pleinement les enseignements transmis.





Pour finir, il a renouvelé ses remerciements à l'ensemble des organisateurs et partenaires en formant le vœu que cette journée contribue efficacement à renforcer la prévention, protéger notre jeunesse, promouvoir un sport sain et consolider une police et une protection civile engagées au service d'un Mali fort, responsable et solidaire.







Boubacar Païtao



