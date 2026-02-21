Poursuivis pour faux et usage de faux et abus de confiance : Mahawa Diabaté et coauteurs prennent différentes peines - abamako.com

Poursuivis pour faux et usage de faux et abus de confiance : Mahawa Diabaté et coauteurs prennent différentes peines Publié le samedi 28 fevrier 2026 | Aujourd`hui

Mahawa Diabaté et ses coaccusés Saloun Abdoulaye Sissoko, Hatouma Soumaré et Fousseyni Ballo étaient à la barre de la chambre criminelle le jeudi 12 février 2026 pour répondre des faits de faux, usage de faux et abus de confiance.



Reconnu coupable Mahawa Diabaté l'accusé principale a pris 5 ans ferme et les autres ont pris 2 ans chacun avec sursis.





Courant 2016, la société de Change dénommée Espoir-SARL a recruté Mahawa Diabaté en qualité d'agent comptable, chargée des opérations de transfert d'argent. Elle s'acquittait convenablement de ses tâches jusqu'en 2019, année à laquelle elle a commencé à effectuer souvent des opérations irrégulières d'envois de fonds à partir de son agence employeuse, pour ensuite aller retirer lesdits fonds dans d'autres agences de transfert rapide d'argent.



Pour camoufler lesdites opérations frauduleuses, elle subtilisait des pièces d'identités de tierces personnes, ayant précédemment servi de supports à des opérations régulières d'envois ou de retraits d'argent dans son agence. Elle les utilisait pour ses besoins de fraude.



Ainsi, elle a effectué plusieurs opérations frauduleuses dont le cumul des montants et les frais de transfert s'élèvent à plus de 64.millions de F CFA. Et employant d'autres subterfuges, Mahawa est parvenue également à convaincre Kadiatou Sidibé, promotrice d'une agence de transfert d'argent sise à proximité de son service, afin de lui remettre la somme de 15 097 000 F CFA, au motif que son chef d'agence est sur le point de lui restituer ledit montant.



A la suite des plaintes de Fatoumata Mahamar et Kadiatou Sidibé portées contre elle, une enquête a été ouverte par la Brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kalabancoro. Cette enquête a permis d'interpeller Mahawa Diabaté qui a été inculpée pour faux et usage de faux et abus de confiance. Par la suite, les investigations menées à l'information judiciaire ont permis d'inculper Saloun Abdoulaye Sissoko, Hatouma Soumaré et Fousseyni Ballo pour complicité des faits reprochés à Mahawa Diabaté.





Tout au long de la procédure, les accusés ont reconnu les faits à eux reprochés. A la barre de la chambre criminelle le jeudi 12 février 2026, ils sont passés aux aveux. La chambre criminelle a donc délibéré le jeudi 19 février les condamnant à différentes sanctions. L'accusé principale Mahawa Diabaté a écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme. Quant à ses complices Saloun Abdoulaye Sissoko, Hatouma Soumaré et Fousseyni Ballo, ils ont pris 2 ans chacun assortis d sursis.



En outre, tous les accusés doivent payer les 64 millions F CFA à titre principal et 10 millions F CFA pour les dommages et intérêts. Mahawa Diabaté doit payer seule 15 millions F CFA à titre principal et 2 millions F CFA comme dommages et intérêts.



Marie Dembélé

