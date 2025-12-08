Frappes américaines et israéliennes sur l’Iran : Téhéran touchée, le Moyen-Orient au bord de l’embrasement - abamako.com

Publié le samedi 28 fevrier 2026 | AFP

Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : Téhéran touchée, le Moyen-Orient au bord de l'embrasement

Les États-Unis et Israël ont mené des frappes coordonnées contre l’Iran. Des explosions ont secoué Téhéran et plusieurs grandes villes. Une nouvelle escalade militaire aux conséquences régionales majeures.



Les États-Unis et Israël ont annoncé samedi 28 février avoir lancé des frappes militaires contre l’Iran, après plusieurs semaines de menaces.

Depuis la Floride, Donald Trump a affirmé vouloir « éliminer des menaces imminentes », appelant les Iraniens à croire en un changement proche.



Explosions à Téhéran et dans plusieurs villes

De puissantes détonations ont été entendues à Téhéran. Selon les agences iraniennes, le quartier Pasteur, où se situent notamment la résidence du guide suprême Ali Khamenei et la présidence, aurait été visé.



Des explosions ont également été signalées à Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah. Les autorités sanitaires ont placé les hôpitaux en alerte maximale, sans bilan confirmé à ce stade.



Israël en état d’urgence totale

Israël évoque une « frappe préventive » face à une attaque imminente de missiles et de drones iraniens. L’espace aérien est fermé, les écoles suspendues et un état d’urgence spécial instauré sur l’ensemble du territoire.



Une escalade aux répercussions mondiales

Ces frappes surviennent dans un contexte de tensions extrêmes, après l’échec des négociations nucléaires et un déploiement militaire américain massif dans la région. Le risque d’un conflit régional ouvert n’a jamais été aussi élevé.