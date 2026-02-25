Équipe nationale U20 de football : Mourlé aux commandes des Aiglons - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Équipe nationale U20 de football : Mourlé aux commandes des Aiglons Publié le dimanche 1 mars 2026 | Mali Tribune

Tweet



La sélection nationale des moins de 20 ans du Mali a un nouvel entraîneur. Il s’agit de Mamoutou Kané alias Mourlé qui a officialisé sa nomination à titre provisoire.



Avant même l’officialisation de la nouvelle par la Fédération malienne de football (Femafoot), c’est l’intérêt même qui a pris d’assaut les réseaux sociaux pour divulguer l’information. Dans un post Facebook, le champion d’Afrique de la même catégorie en 2019 a annoncé qu’il vient d’être nommé de nouveau le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans. Il a par ailleurs sollicité « l’accompagnement et la bénédiction » de ses followers après sa publication.





Sacré champion d’Afrique Juniors en 2019, le Mali repartira à la conquête du continent à la faveur de la prochaine édition de la Can. Le chemin pour le titre continental passera par les éliminatoires dont le tournoi qualificatif aura lieu au Mali. En effet, en octobre, le Mali deviendra l’épicentre du football des moins de 20 ans avec les qualifications régionales U-20 prévues du 6 au 26 octobre.



Pour pouvoir rééditer l’exploit de 2019, Mourlé devra réussir à mettre en place une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures du continent. Cette prouesse passera donc par un beau parcours lors de la phase des qualifications que notre pays abritera dans sept mois.



Moussa Bangaly







