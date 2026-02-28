Karate- Open Maître Adama Mariko : Un niveau de compétition satisfaisant pour le président - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Karate- Open Maître Adama Mariko : Un niveau de compétition satisfaisant pour le président Publié le dimanche 1 mars 2026 | Mali Tribune

Tweet



La 6ᵉ édition de l’Open maître Adama Mariko s’est tenue le week-end du 14 au 15 février dernier. À l’issue des compétitions, le président de l’Open a exprimé sa fierté quant au niveau affiché par les athlètes.



La salle afrobasket du stade du 26 Mars a abrité, le samedi 14 février, au rythme de la 6ᵉ édition de l’Open maître Adama Mariko. Cette grande messe du karaté malien s’est tenue en présence du président éponyme de la compétition, maître Adama Mariko, ceinture noire 8ᵉ Dan, ainsi que du président d’honneur de la Fédération malienne de karaté, maître Abdoul Wahab Traoré, dit « Bob », ceinture noire 9ᵉ Dan, a indiqué le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). D’après la même source, de nombreux supporters ont effectué le déplacement pour assister à cette compétition organisée en hommage au grand maître.





« L’ambiance, à la fois festive et sportive, a témoigné de l’engouement croissant pour le karaté au Mali », apprend-t-on. Au programme de cette 6ᵉ édition détaillé par le Cnosm, figuraient des épreuves de katas et de kumités, offrant au public des démonstrations remarquables de technique, de discipline et de combativité. Les différents affrontements ont mis en lumière le talent et la progression des karatékas maliens. À l’issue des compétitions, le président de l’Open s’est déclaré particulièrement fier du niveau affiché par les athlètes. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts pour la promotion et le développement du karaté à travers le pays, afin de hisser davantage cette discipline au sommet.







M. B.



