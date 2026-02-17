L’AES : L’étincelle du Sahel qui défie l’obscurité - abamako.com

L'AES : L'étincelle du Sahel qui défie l'obscurité
Publié le lundi 2 mars 2026 | L'Inter de Bamako

Le désert n’est pas le vide que les cartographes lointains s’imaginent. Il est souffle, il est mémoire, il est un cri qui vient de loin. Aujourd’hui, ce cri porte un nom: l’Alliance des États du Sahel (AES). Plus qu’une simple architecture juridique ou une coalition de circonstance, l’AES se dresse comme la flamme sacrée d’un peuple qui refuse de voir son destin s’éteindre sous les cendres de la soumission.



Comme la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) avant elle, elle est traquée. Mais cette fois, le Sahel a décidé que le sable ne recouvrirait plus ses rêves.





Le deuil fertile de la CEAO



Le désert a de la mémoire. Il se souvient de la CEAO, cette oasis de fraternité née en 1973, flétrie avant même d'avoir pu fleurir. Ses six États fondateurs portaient l'ambition d'une union économique organique, mais les vents contraires, venus de Lagos, de Paris et des bureaux de la jeune Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'ont ensevelie. L'histoire nous a légué une leçon amère: chaque fois que l’Afrique tente de bâtir pour elle-même, des mains invisibles s'activent pour défaire les nœuds de sa solidarité.



Le fleuve détourné des ingérences



La CEDEAO, à sa naissance en 1975, se rêvait en fleuve nourricier. Mais au fil des décennies, ses eaux ont été détournées de leur lit naturel.



1. Elle promettait l’intégration, elle a décrété des sanctions qui affament les plus humbles.



2. Elle invoquait la paix, elle a brandi le fer des interventions militaires contre ses propres frères.



3. Elle se revendiquait africaine, mais sa voix a trop souvent résonné des échos d'Abuja ou des dorures de Paris.



Le fleuve n'est plus un chemin; il est devenu une barrière, un instrument de discipline au service d'intérêts qui ne dorment pas sous le soleil du Sahel.





L’AES: Le souffle de la dignité retrouvée



Puis, en 2023, le vent s’est levé. Du Burkina Faso, du Mali et du Niger, un souffle de rupture a balayé les certitudes. L'Alliance des États du Sahel (AES) est née d'un refus viscéral du mépris. C’est un pacte de défense mutuelle où chaque dune protège sa voisine contre la tempête terroriste. C’est un projet politique qui s'enracine comme le baobab, plongeant ses racines dans la terre des ancêtres pour ne plus dépendre des pluies incertaines de l’aide internationale. C’est enfin un horizon économique où les ressources, l’or, l’uranium, le lithium, cessent d'être le butin des multinationales pour devenir le pain des enfants du Sahel.



La ronde des prédateurs



Pourtant, l'ombre plane. Les vautours tournent déjà dans l’azur sahélien, effrayés par cette lumière nouvelle.



La CEDEAO tremble devant cette sécession qui démasque son impuissance.



La France redoute l’effondrement définitif de ses leviers d’influence séculaires.



Les puissances atlantiques s'inquiètent de voir le Sahel s'ouvrir à de nouveaux horizons, de Moscou à Pékin, brisant le monopole des alliances d’hier.



Le désert connaît ses prédateurs. Mais il sait aussi que le vent, lorsqu’il se fait harmonie, a le pouvoir de disperser les charognards les plus tenaces.





L’étoile qui refuse de s’éteindre



L’AES est plus qu’une alliance: c’est le manifeste d’une Afrique qui déplace son propre centre de gravité. Hier périphérie oubliée, le Sahel s'impose aujourd'hui comme le cœur battant de la résistance. Ses armées ne sont plus des instruments de projection étrangère, elles sont des boucliers.



La CEAO fut une étoile filante, brisée dans sa course. L’AES est une étoile polaire: fragile, certes, mais éclatante. Elle est le laboratoire d'une souveraineté qui ne se négocie pas. Le message est désormais gravé dans la pierre et porté par l'Harmattan: le Sahel ne pliera plus. Si l'AES survit aux tempêtes qu'on lui prépare, elle ne sera pas seulement le salut du Sahel, elle sera le phare d'une Afrique libre, debout et enfin digne de son nom.





Par A.K. DRAMÉ








